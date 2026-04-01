Nâng cao kỹ năng nhận diện, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng

Sáng 1/4, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng nhận diện, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng và thông tin tình hình thời sự thế giới.

Quang cảnh hội nghị

Tham dự hội nghị có Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy, cộng tác viên 35 Đảng ủy; cộng tác viên dư luận xã hội, báo cáo viên Đảng ủy, tuyên truyền viên cơ sở; các Đảng bộ, chi bộ cơ sở.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được báo cáo viên truyền đạt các nội dung về kỹ năng nhận diện, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng; hướng dẫn viết bài thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; thông tin khái quát tình hình thời sự trong nước và thế giới thời gian qua cùng một số nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Phạm Văn Tuấn, Báo cáo viên Trung ương, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy truyền đạt nội dung chuyên đề tại hội nghị.

Hội nghị tập huấn nhằm giúp các đại biểu có thêm kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng cơ bản để thực hiện hiệu quả hơn các bài viết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Đồng thời trao đổi, thảo luận, làm rõ thêm những vấn đề đặt ra trong thực tiễn, từ đó khai thác tối đa các tiện ích của không gian mạng để phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền trong tình hình mới.

Lê Phượng