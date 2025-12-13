Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ triển khai Dự án 6, Chương trình 1719 cho đội ngũ công chức cấp xã

Sáng 13/12, Sở VH,TT&DL Thanh Hóa tổ chức khai mạc lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ triển khai các nội dung hỗ trợ của Dự án 6, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025.

Quang cảnh lễ khai mạc lớp tập huấn.

Dự lễ khai mạc lớp tập huấn có đại diện lãnh đạo Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam (Bộ VH,TT&DL), Sở Dân tộc và Tôn giáo, cùng gần 200 học viên là công chức làm công tác văn hóa - xã hội ở 38 xã khu vực miền núi của tỉnh Thanh Hóa.

Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL Đỗ Quang Trọng phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL Đỗ Quang Trọng nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của các chính sách hỗ trợ của Nhà nước tại Dự án 6: “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025, được phê duyệt tại Quyết định số 1719/QĐ/TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ (Chương trình 1719).

Đồng chí Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện dự án này tại cơ sở trong thời gian qua, như: lúng túng, thiếu kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức thực hiện; hạn chế trong vận dụng các hướng dẫn vào điều kiện thực tế ở cơ sở...

Học viên tham gia lớp tập huấn.

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, lớp tập huấn được tổ chức nhằm củng cố, cập nhật kiến thức, văn bản mới, giúp cán bộ cấp xã nắm chắc các chủ trương, chính sách, quy định liên quan đến Dự án 6, Chương trình 1719, khắc phục tình trạng chưa thống nhất trong cách hiểu và cách làm; nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, hướng dẫn đội ngũ công chức cấp xã tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Cán bộ Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam trực tiếp truyền đạt các chuyên đề tại lớp tập huấn.

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được cán bộ, chuyên gia đến từ Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam trực tiếp truyền đạt kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức triển khai hoạt động, quản lý kinh phí, xây dựng hồ sơ, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số; chia sẻ kinh nghiệm, cách thức quản lý, xây dựng các mô hình dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” có hiệu quả tại các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Đồng thời, chuyên gia và các học viên đã trao đổi, đề xuất giải pháp để giải quyết một số tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Theo kế hoạch, ngày mai (14/12), Sở VH,TT&DL tiếp tục tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ triển khai thực hiện Dự án 6 cho gần 200 công chức văn hóa - xã hội của 38 xã còn lại ở khu vực miền núi.

Đỗ Đức