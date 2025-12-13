Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Văn hóa - Giải trí

Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ triển khai Dự án 6, Chương trình 1719 cho đội ngũ công chức cấp xã

Đỗ Đức
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Sáng 13/12, Sở VH,TT&DL Thanh Hóa tổ chức khai mạc lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ triển khai các nội dung hỗ trợ của Dự án 6, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025.

Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ triển khai Dự án 6, Chương trình 1719 cho đội ngũ công chức cấp xã

Sáng 13/12, Sở VH,TT&DL Thanh Hóa tổ chức khai mạc lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ triển khai các nội dung hỗ trợ của Dự án 6, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025.

Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ triển khai Dự án 6, Chương trình 1719 cho đội ngũ công chức cấp xã

Quang cảnh lễ khai mạc lớp tập huấn.

Dự lễ khai mạc lớp tập huấn có đại diện lãnh đạo Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam (Bộ VH,TT&DL), Sở Dân tộc và Tôn giáo, cùng gần 200 học viên là công chức làm công tác văn hóa - xã hội ở 38 xã khu vực miền núi của tỉnh Thanh Hóa.

Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ triển khai Dự án 6, Chương trình 1719 cho đội ngũ công chức cấp xã

Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL Đỗ Quang Trọng phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL Đỗ Quang Trọng nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của các chính sách hỗ trợ của Nhà nước tại Dự án 6: “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025, được phê duyệt tại Quyết định số 1719/QĐ/TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ (Chương trình 1719).

Đồng chí Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện dự án này tại cơ sở trong thời gian qua, như: lúng túng, thiếu kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức thực hiện; hạn chế trong vận dụng các hướng dẫn vào điều kiện thực tế ở cơ sở...

Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ triển khai Dự án 6, Chương trình 1719 cho đội ngũ công chức cấp xã

Học viên tham gia lớp tập huấn.

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, lớp tập huấn được tổ chức nhằm củng cố, cập nhật kiến thức, văn bản mới, giúp cán bộ cấp xã nắm chắc các chủ trương, chính sách, quy định liên quan đến Dự án 6, Chương trình 1719, khắc phục tình trạng chưa thống nhất trong cách hiểu và cách làm; nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, hướng dẫn đội ngũ công chức cấp xã tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ triển khai Dự án 6, Chương trình 1719 cho đội ngũ công chức cấp xã

Cán bộ Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam trực tiếp truyền đạt các chuyên đề tại lớp tập huấn.

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được cán bộ, chuyên gia đến từ Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam trực tiếp truyền đạt kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức triển khai hoạt động, quản lý kinh phí, xây dựng hồ sơ, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số; chia sẻ kinh nghiệm, cách thức quản lý, xây dựng các mô hình dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” có hiệu quả tại các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Đồng thời, chuyên gia và các học viên đã trao đổi, đề xuất giải pháp để giải quyết một số tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Theo kế hoạch, ngày mai (14/12), Sở VH,TT&DL tiếp tục tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ triển khai thực hiện Dự án 6 cho gần 200 công chức văn hóa - xã hội của 38 xã còn lại ở khu vực miền núi.

Đỗ Đức

Tin liên quan:
  • Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ triển khai Dự án 6, Chương trình 1719 cho đội ngũ công chức cấp xã
    Chương trình 1719: Cần thêm cách làm phù hợp

    Với quyết tâm cao, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các hội, đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025, được phê duyệt tại Quyết định số 1719/QĐ-TTg, ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Chương trình 1719).

  • Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ triển khai Dự án 6, Chương trình 1719 cho đội ngũ công chức cấp xã
    Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình 1719

    Dù đạt nhiều kết quả tích cực, song nhiệm vụ đặt ra trong Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1719/QĐ-TTg (gọi tắt là Chương trình 1719) trên địa bàn tỉnh còn không ít khó khăn. Thực tế này đang đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt hơn từ các cấp ủy, chính quyền và các ngành chức năng.

Từ khóa:

#Dự án #Chương trình #Triển khai #Dân tộc thiểu số #Kỹ năng #Phát triển kinh tế #dân tộc Việt Nam #Công chức #nghiệp vụ #Thanh hóa

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

“Giữ hồn di sản” trong không gian số (Bài cuối): Di sản hôm qua - Sức sống hôm nay - Tương lai trên không gian số

“Giữ hồn di sản” trong không gian số (Bài cuối): Di sản hôm qua - Sức sống hôm nay - Tương lai trên không gian số

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Chương trình số hóa Di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-2030 đã đặt ra mục tiêu cụ thể: 100% các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể và di sản tư liệu được UNESCO vinh danh; 100% các di tích quốc gia đặc biệt, các bảo vật quốc gia, các di sản văn...
Thọ Xuân giữ gìn, phát huy giá trị di sản văn hóa

Thọ Xuân giữ gìn, phát huy giá trị di sản văn hóa

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Là mảnh đất có bề dày lịch sử, cùng hệ thống di sản văn hóa vật thể và phi vật thể vô cùng đa dạng, độc đáo, giàu giá trị. Các di sản văn hóa không chỉ làm phong phú đời sống tinh thần cho Nhân dân, mà còn là nguồn lực quý giá để phát triển ngành du...
“Giữ hồn di sản” trong không gian số (Bài 2): Người trẻ kể chuyện “di sản số”

“Giữ hồn di sản” trong không gian số (Bài 2): Người trẻ kể chuyện “di sản số”

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Làn sóng sáng tạo số của giới trẻ đang góp thêm nguồn sinh khí mới cho hành trình gìn giữ và lan tỏa di sản xứ Thanh. Với tư duy mở, kỹ năng công nghệ và khả năng kể chuyện hiện đại, nhiều bạn trẻ đã trở thành người kể chuyện di sản số, kết nối quá...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh