Du lịch ba miền khởi sắc ngay những ngày đầu năm mới

Đón năm mới 2026, nhiều điểm đến nổi tiếng từ Bắc đến Nam ghi nhận tín hiệu lạc quan khi lượng khách tăng trưởng vượt trội với nhiều sản phẩm và trải nghiệm mới hấp dẫn.

Sa Pa: "Nóc nhà Đông Dương" nhộn nhịp du khách đầu năm

Sa Pa đã có một đêm giao thừa bùng nổ tại Sân Quần với những màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc cùng pháo hoa tầm cao, thu hút hàng vạn du khách tham dự.

Đông đảo du khách hòa mình vào đêm Countdown sôi động tại Sân Quần, Sa Pa.

Sớm ngày 1/1, dòng người đổ về khu du lịch Sun World Fansipan Legend để tham quan, vui chơi, cầu bình an, may mắn cho gia đình trong năm mới. Thời tiết chiều lòng người với biển mây bồng bềnh và cái lạnh ngọt ngào của vùng cao.

Đứng giữa quần thể tâm linh kỳ vĩ, chị Lan Anh (du khách đến từ Hà Nội) không giấu được sự xúc động: “Cảm giác đứng trên “Nóc nhà Đông Dương” đúng ngày đầu tiên của năm mới Tết thật khó tả. Tôi vừa được chiêm bái quần thể tâm linh trong sương sớm, vừa được chạm tay vào cột mốc vươn cao giữa trời xanh. Sau một đêm xem pháo hoa rực rỡ tại phố núi , sáng nay được hít hà không khí trong lành tại Bản Mây và xem show “Đỉnh thiêng du ký”, tôi cảm thấy năng lượng cho năm mới như được nạp đầy. Mọi mệt mỏi của năm cũ dường như tan biến hết khi đứng trước vẻ đẹp hùng vĩ này."

Du khách đến với Sa Pa dịp này cũng đặc biệt hào hứng khi khám phá cửa hàng lưu niệm mới khai trương tại tầng 2 Sun Plaza. Với diện tích 280m2 và hơn 8.000 sản phẩm tinh xảo – từ thổ cẩm rực rỡ đến những món quà tâm linh ý nghĩa – nơi đây đã trở thành điểm dừng chân ấm áp, giúp du khách lưu giữ những kỷ niệm tươi vui trong hành trình đón năm mới tại “Thành phố trên mây”.

Du khách thích thú chọn quà tại không gian lưu niệm Art Souvenir vừa ra mắt ở Sun Plaza.

Không chỉ có thiên nhiên, sự hòa quyện của văn hóa bản địa tại Bản Mây và thiên đường hoa sen đá độc đáo đã biến Fansipan thành một điểm đến đa trải nghiệm, nơi du khách tìm thấy cả sự tĩnh lặng trong tâm hồn lẫn sự phấn khích của một kỳ nghỉ đẳng cấp.

Theo lãnh đạo KDL Sun World Fansipan Legend, lượng khách đến Fansipan trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2024.

Phú Quốc: Thiên đường đa trải nghiệm

Ngược về phía Nam, “đảo Ngọc” Phú Quốc tiếp tục khẳng định vị thế là tâm điểm giải trí hot nhất miền Nam.Thị trấn Hoàng Hôn (Sunset Town) trong đêm Spectacular countdown 2026 bùng nổ với 3 màn pháo hoa và hơn 50 show trình diễn nghệ thuật.

"Phú Quốc thật điên rồ và tuyệt vời! Tôi đã đi nhiều nơi nhưng hiếm có nơi nào tổ chức đón năm mới ngoạn mục như Phú Quốc. Tôi thấy mình đang ở thiên đường thật sự. Sự hiếu khách và không khí lễ hội ở đây khiến tôi và gia đình vô cùng hân hoan. Đây chắc chắn là khởi đầu năm mới ấn tượng nhất của chúng tôi!"- anh David Cameron -du khách Anh bày tỏ.

Khoảnh khắc đón năm mới hạnh phúc dưới màn pháo hoa rực rỡ tại Thị trấn Hoàng Hôn.

Cũng trong sáng 1/1/2026, Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc đón chào những vị khách quốc tế đầu tiên của năm 2026 trên chuyến bay từ Busan (Hàn Quốc) tới nghỉ lễ.

Theo thống kê, từ ngày 1-4/1/2026, tổng số chuyến bay quốc tế và nội địa đến cảng là 288 chuyến, tăng 27% so với cùng kỳ. Riêng các chuyến bay quốc tế đã lập kỷ lục mới, khi mỗi ngày cảng đón hơn 40 chuyến bay quốc tế đến, tăng 23% so với cùng kỳ.

Tây Ninh: Du khách hân hoan chiêm bái Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni

Cách TP.HCM chỉ 2 giờ di chuyển, núi Bà Đen ghi nhận lượng khách đổ về kỷ lục trong ngày đầu năm. Sức hút lớn nhất năm nay chính là Tôn tượng Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni bằng đồng đỏ phủ nhũ vàng 24k vừa chính thức khai đón du khách chiêm bái từ ngày 1/1/2026.

Du khách thành kính chiêm bái Tôn tượng Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni dịp đầu năm.

Giữa không gian “đệ nhất thiên sơn” kỳ vĩ, hình ảnh Đức Phật an tọa kiết già trên đài sen dưới gốc cây sung cổ thụ mang lại một cảm giác bình an lạ thường. Nhiều du khách cho biết, việc được chiêm bái vị Phật được cho là sẽ mang tới tài lộc thịnh vượng là một nhân duyên lớn trong ngày đầu năm.

Tổng lượng khách đến Bà Đen trong ngày đầu tiên của năm mới tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đà Nẵng: Du khách mừng với chính sách “01 tấm vé – 3 ngày trải nghiệm” tại Bà Nà Hills

Tại miền Trung, đỉnh Bà Nà (Đà Nẵng) đưa du khách vào một hành trình đa giác quan. Cây thông khổng lồ tại Quảng trường Pop Mart cùng những tiểu cảnh, đại cảnh rực rỡ và ấn tượng khiến bất cứ ai đặt chân đến cũng cảm thấy như đang lạc vào một làng quê châu Âu thanh bình nhưng cũng đầy sức sống. Show cabaret “After Glow” diễn ra 03 khung giờ cùng chuỗi show mùa hè sôi động, rộn ràng đã trở thành “thỏi nam châm” hút khách, khiến ngày đầu năm của du khách thêm phần cảm xúc.

Các nghệ sĩ mang đến sắc màu và năng lượng sôi động cho Sun World Ba Na Hills.

Hòa cùng dòng khách rạng rỡ trẩy hội đầu năm, Sun World Ba Na Hills gây bất ngờ lớn khi tung ra chính sách vé “quyền năng” có hiệu lực xuyên suốt 72 giờ, bắt đầu từ ngày 1/1/2026. Tấm vé đặc biệt này cho phép du khách lên xuống cáp treo không giới hạn số lần, mang lại tâm lý thoải mái và thong dong để mọi người tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc lễ hội rộn ràng giữa miền tiên cảnh mà không cần vội vã.

Quảng Ninh, Hà Nam (Ninh Bình) rực rỡ pháo hoa chào năm mới

Trong khi đó, ở khu vực Đông Bắc, Quảng Ninh và Hà Nam (Ninh Bình) đã có một đêm giao thừa rực rỡ với pháo hoa tầm cao.

Tại Sun World Ha Long (Quảng Ninh), trải nghiệm "Dine in the sky" trên Vòng quay Mặt trời "cháy vé" khi du khách muốn ngắm nhìn vịnh di sản từ độ cao 215m trong ánh nắng đầu tiên của năm mới. Cũng trong sáng 1/1, Cảng tàu khách Quốc tế Hạ Long đón siêu du thuyền cùng hơn 3.000 khách Âu Mỹ và hơn 1.200 thuyền viên đổ bộ Sun Elite City Quảng Ninh, tạo nên không khí phấn khởi cho ngành du lịch địa phương ngay trong ngày đầu năm.

Những vị khách quốc tế đầu tiên xông đất Quảng Ninh được chào đón nồng nhiệt tại cảng tàu.

Tại Hà Nam, dư âm của đại nhạc hội “Ninh Bình – Khát vọng hùng cường” cùng những màn pháo hoa mãn nhãn đêm giao thừa vẫn còn lan tỏa, tạo nên tâm thế phấn khởi cho người dân và du khách bước vào năm Bính Ngọ 2026.

Mãn nhãn trước màn pháo hoa nghệ thuật chào đón năm mới 2026 tại Hà Nam (Ninh Bình).

Ngày đầu tiên của năm mới 2026, từ đỉnh Fansipan mờ sương đến biển đảo Phú Quốc rực nắng, từ chốn tâm linh núi Bà Đen đến đỉnh Bà Nà đẹp như cổ tích, bức tranh du lịch Việt Nam mở ra sáng lạn và đầy nội lực.

NL