Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác thông tin cơ sở

Sáng 21/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác thông tin cơ sở năm 2025.

Bà Lê Phương Thảo, Phó Trưởng phòng Thời sự, Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa hướng dẫn cán bộ, công chức kỹ năng viết tin bài cho bản tin cơ sở.

Tham gia lớp tập huấn có hơn 330 cán bộ, công chức Phòng Văn hóa - Xã hội và phụ trách đài truyền thanh của 166 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Ông Lê Văn Nam, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Lê Văn Nam, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định, công tác thông tin cơ sở là môt bộ phận quan trọng trong công tác thông tin, tuyên truyền của Đảng và Nhà nước, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân. Đồng thời, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước.

Trong bối cảnh công nghệ thông tin, truyền thông số và mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, đòi hỏi đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin cơ sở phải không ngừng học hỏi, cập nhật kiến thức để cung cấp thông tin nhanh chóng, chính xác, kịp thời, hiệu quả và hấp dẫn.

Cán bộ, công chức văn hóa, phụ trách đài truyền thanh tham gia tập huấn.

Hội nghị tập huấn diễn ra trong hai ngày 21 và 22/11. Tại hội nghị tập huấn, đại diện Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa, Khoa Phát thanh truyền hình (Trường CĐ Công nghiệp Thanh Hóa) trực tiếp hướng dẫn học viên các kỹ năng, nghiệp vụ cơ bản để thực hiện công tác thông tin cơ sở, như kỹ năng viết tin, bài, kỹ năng biên tập, ứng dụng công nghệ sản xuất chương trình cho đài truyền thanh cấp xã theo hướng hiện đại, cách xử lý khủng hoảng truyền thông...

Quang cảnh hội nghị tập huấn.

Thông qua hội nghị tập huấn, cán bộ công chức văn hóa, phụ trách đài truyền thanh nắm được những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cơ bản để áp dụng vào thực tiễn công tác. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các trang thông tin điện tử, đài truyền thanh xã, phường.

Thùy Linh