Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn, nghiệp đoàn cơ sở phường Hạc Thành

Chiều 21/8, Công đoàn phường Hạc Thành tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ hoạt động công đoàn cho cán bộ chủ chốt công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở năm 2025.

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn.

Sau khi thành lập, Công đoàn phường Hạc Thành có 165 công đoàn, nghiệp đoàn cơ sở, với 12.659 đoàn viên. Đây là công đoàn phường có số đoàn viên công đoàn đông nhất trong 41 công đoàn phường, xã sau sắp xếp, sáp nhập.

Đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Chủ tịch Công đoàn phường Hạc Thành phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Tại lớp tập huấn, 165 đồng chí là cán bộ chủ chốt công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn phường Hạc Thành được nghe giảng viên đến từ Liên đoàn Lao động tỉnh truyền đạt các chuyên đề: Những điểm mới của Luật Công đoàn 2024, Luật BHXH 2024, Bộ Luật lao động 2019, Luật việc làm 2025, Luật An toàn vệ sinh lao động; công tác tài chính công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở; công tác tuyên giáo tại công đoàn cơ sở.

Giảng viên Liên đoàn Lao động tỉnh truyền đạt chuyên đề tại lớp tập huấn.

Qua lớp tập huấn giúp các đồng chí cán bộ chủ chốt công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở nắm vững hơn những kiến thức mới và kỹ năng nghiệp vụ cần thiết để vận dụng vào thực tiễn. Từ đó, quản lý và tổ chức tốt các hoạt động nhằm xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tố Phương