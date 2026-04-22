Nâng cao chất lượng kiểm sát thi hành án hình sự tại cộng đồng

Thời gian qua, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) hai cấp trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự (THAHS) tại cộng đồng và xác minh điều kiện thi hành án dân sự. Qua công tác kiểm sát, VKSND hai cấp trong tỉnh đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh nhiều thiếu sót, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật trong hoạt động tư pháp.

Đại diện Đoàn kiểm sát VKSND khu vực 3 công bố kế hoạch, quyết định trực tiếp kiểm sát THAHS tại cộng đồng ở xã Thiệu Tiến.

Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Nguyễn Đức Thanh, cho biết: Kiểm sát THAHS tại cộng đồng là một trong những chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp của VKSND nhằm bảo đảm việc THAHS, chế độ quản lý và giáo dục người chấp hành án hình sự tại cộng đồng theo đúng quy định của pháp luật; quyền con người và các quyền, lợi ích hợp pháp khác của người chấp hành án hình sự tại cộng đồng phải được tôn trọng và bảo vệ; bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật phải được thi hành nghiêm chỉnh; mọi vi phạm pháp luật trong THAHS tại cộng đồng phải được phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh.

Thời gian qua, VKSND tỉnh và VKSND khu vực đã trực tiếp kiểm sát việc THAHS tại cộng đồng tại UBND các xã với các nội dung như kiểm tra hồ sơ, sổ sách liên quan đến công tác THAHS; làm việc với một số cán bộ được phân công theo dõi, giám sát việc THAHS tại địa phương... Kết quả kiểm sát cho thấy, UBND các xã cơ bản đã thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao, thực hiện nghiêm túc quy chế phối hợp giữa UBND và viện kiểm sát trong công tác THAHS; quan tâm chỉ đạo công tác quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án; hồ sơ thi hành án được lập tương đối đầy đủ; việc phân công người trực tiếp theo dõi, giám sát cơ bản đảm bảo theo quy định pháp luật; công tác phối hợp giữa các lực lượng có liên quan chặt chẽ, hiệu quả, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, các đoàn kiểm sát cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác THAHS tại UBND các xã. Kết thúc cuộc kiểm sát trực tiếp, đoàn kiểm sát đã thông qua dự thảo kết luận, kiến nghị UBND các xã tiếp tục phát huy những mặt đã làm được, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm nâng cao hiệu quả công tác THAHS tại cộng đồng trong thời gian tới.

Thực hiện chương trình nhiệm vụ và kế hoạch công tác kiểm sát năm 2026, vừa qua, VKSND khu vực 3 đã tiến hành trực tiếp kiểm sát công tác THAHS tại cộng đồng đối với 7 UBND cấp xã, gồm: An Nông, Hợp Tiến, Thọ Ngọc, Thọ Bình, Thiệu Trung, Thiệu Toán và Thiệu Tiến. Qua kiểm sát cho thấy, mặc dù mới thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính, song các địa phương đã cơ bản duy trì tốt công tác quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án; hồ sơ, sổ sách được lập tương đối đầy đủ; việc phối hợp với các tổ chức, đoàn thể trong hỗ trợ người chấp hành án ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng được quan tâm thực hiện. Bên cạnh đó, đoàn kiểm sát cũng chỉ ra một số hạn chế như: việc phân công cán bộ theo dõi chưa kịp thời, nhận xét chấp hành án chưa đúng quy định, biểu mẫu còn thiếu sót; đồng thời yêu cầu các đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm và khẩn trương khắc phục.

Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Nguyễn Đức Thanh cho biết thêm: Để nâng cao chất lượng kiểm sát THAHS tại cộng đồng, thời gian tới, VKSND hai cấp tiếp tục công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm sát THAHS tại cộng đồng. Tăng cường hoạt động kiểm sát trực tiếp, đi sâu vào hồ sơ, thực tế quản lý người chấp hành án tại địa phương. Đồng thời, đẩy mạnh công tác kiểm sát định kỳ và đột xuất nhằm kịp thời phát hiện vi phạm và áp dụng các biện pháp để loại trừ vi phạm, đảm bảo chế độ, chính sách và các quyền của người phải THAHS tại cộng đồng được đảm bảo thực hiện theo quy định của pháp luật. Song song đó, chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho kiểm sát viên phụ trách lĩnh vực này, đặc biệt là tại VKSND khu vực. Ngoài ra, hoàn thiện cơ chế pháp lý và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, kiểm sát thi hành án. Mặt khác, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa VKSND và công an, tòa án, UBND cấp xã trong trao đổi thông tin, xử lý vướng mắc trong việc THAHS tại cộng đồng nhằm đảm bảo pháp chế, phòng ngừa tái phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự cơ sở.

Bài và ảnh: Quốc Hương