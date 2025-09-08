Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện - Nhiệm vụ trọng tâm của FPT School Thanh Hoá trong năm học 2025-2026

Hòa chung tinh thần khai giảng năm học mới trên cả nước, Trường Tiểu học, THCS & THPT FPT Thanh Hóa (FPT School Thanh Hóa) bước vào năm học 2025-2026 với quyết tâm cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục phổ thông được Bộ Giáo dục và Đào tạo đề ra, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường.

Với chủ đề “Deep Learning with Love – Học sâu sắc để yêu thương”, nhà trường xác định trọng tâm là tạo dựng môi trường học tập hiện đại, nhân văn, nơi học sinh được học sâu qua từng trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng vững vàng, đồng thời nuôi dưỡng tình yêu thương và sự sẻ chia.

Thầy và trò FPT School Thanh Hóa hòa nhịp cùng học sinh cả nước, tham gia lễ khai giảng toàn quốc.

Phát huy thế mạnh đào tạo của FPT Schools

Là cơ sở thứ 11 của Hệ thống Trường Phổ thông FPT (FPT Schools), FPT School Thanh Hóa tiếp tục phát huy thế mạnh đào tạo liên cấp từ Tiểu học đến THPT với ba chương trình đào tạo trụ cột hướng tới phát triển toàn diện cho học sinh thông qua trải nghiệm, tôn trọng sự khác biệt, đề cao tính tự lập, tinh thần gắn kết và sẻ chia.

Ngoại ngữ – Chìa khóa hội nhập: Song song chương trình của Bộ GD&ĐT, tiếng Anh được giảng dạy theo giáo trình Nhà xuất bản Đại học Oxford, kết hợp giữa kiến thức học thuật và ứng dụng thực tế. Học sinh không chỉ học trong lớp mà còn được tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa bằng tiếng Anh như tranh biện, kịch nói, lớp học xuyên biên giới. Buổi lễ khai giảng vừa qua là bước đầu tiếp cận khả năng hội nhập toàn cầu của học sinh. Tại đây, các bạn đã tự tin thể hiện bản lĩnh trên sân khấu lớn, dẫn chương trình bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh, truyền tải trọn vẹn không khí hân hoan của ngày hội toàn trường.

Cặp MC song ngữ dẫn dắt trọn vẹn lễ khai giảng.

Công nghệ – Người bạn đồng hành: Ngay từ lớp 1, học sinh đã được tiếp cận máy tính, lập trình cơ bản và robot. Ở các cấp học cao hơn, chương trình mở rộng sang AI, IoT, Python, Robotics... Đặc biệt, sản phẩm robot đưa thư do học sinh lớp 11A1 tự thiết kế trong lễ khai giảng là một trong các hoạt động thực tiễn ứng dụng công nghệ vào đời sống học đường. Với định hướng này, công nghệ không chỉ là môn học mà còn là công cụ sáng tạo, đồng hành cùng học sinh trong mọi trải nghiệm.

Robot đưa thư tại lễ khai giảng do học sinh lớp 11A1 lắp đặt

Phát triển cá nhân – Nuôi dưỡng đam mê: Bên cạnh học thuật, nhà trường còn chú trọng phát triển năng lực và kỹ năng sống cho học sinh thông qua chương trình Wellbeing và hệ thống câu lạc bộ đa dạng từ học thuật đến thể thao và nghệ thuật. Ngoài các CLB sẵn có như bóng đá, bóng rổ, robotics, tiếng Anh..., năm học 2025-2026 sẽ bổ sung thêm CLB cờ vua, múa đương đại, nhảy freestyle, cầu lông. Đây không chỉ là sân chơi giải trí mà còn là môi trường để rèn luyện kỹ năng mềm, tinh thần lãnh đạo và làm việc nhóm.

Học sinh FPT School Thanh Hóa bùng nổ cảm xúc tại ngày hội trải nghiệm Club Day 2025.

Phát triển đội ngũ – nâng cao chất lượng giảng dạy

Đội ngũ giáo viên là yếu tố quyết định chất lượng giáo dục. Năm học mới, FPT School Thanh Hóa tiếp tục phát triển đội ngũ cán bộ, giáo viên có kinh nghiệm, đồng thời phối hợp cùng hệ thống FPT Schools tổ chức các khóa tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn và kỹ năng sư phạm. Giáo viên không chỉ là người truyền đạt kiến thức mà còn là người đồng hành, thấu hiểu tâm lý, khơi gợi niềm hứng thú học tập và lan tỏa cảm hứng tích cực tới học sinh.

Cán bộ, giáo viên FPT Schools tham dự tập huấn, chuẩn bị cho năm học 2025 - 2026.

Với sự đồng hành của thầy cô, phụ huynh và học sinh, FPT School Thanh Hóa tiếp tục tạo dựng môi trường giáo dục tử tế, hạnh phúc – nơi học sinh không chỉ học để giỏi kiến thức, mà còn học để biết yêu thương, sẻ chia và hội nhập toàn cầu.

Trong năm học 2025-2026, nhiệm vụ trọng tâm “nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện” không chỉ là mục tiêu của nhà trường mà còn là hành trình xây dựng uy tín, khẳng định thương hiệu FPT Schools tại Thanh Hóa, góp phần phát triển nền giáo dục địa phương trong kỷ nguyên số.

Thảo Nguyên - Thu Hà (CTV)