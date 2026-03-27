Nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị

Để nâng cao chất lượng giảng dạy, Trung tâm Chính trị xã Vĩnh Lộc thường xuyên quan tâm đổi mới phương pháp nghiên cứu, giảng dạy gắn lý luận với thực tiễn.

Trung tâm Chính trị xã Vĩnh Lộc bế giảng và trao giấy chứng nhận cho học viên hoàn thành lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, Trung tâm Chính trị xã Vĩnh Lộc đã phối hợp với các ban xây dựng Đảng và cơ quan, đơn vị, đội ngũ giảng viên kiêm chức xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình và tổ chức các lớp học cho phù hợp với từng thời điểm và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, bảo đảm mục đích, yêu cầu đề ra. Đồng thời chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng lấy người học làm trung tâm, hướng vào các vấn đề thiết thực đang đặt ra với cơ sở. Đồng thời, tạo môi trường rèn luyện tốt về ý thức tổ chức kỷ luật cho học viên, góp phần củng cố, bồi đắp, giữ vững lập trường tư tưởng cho cán bộ, đảng viên.

Trung tâm đã tạo điều kiện để cán bộ, giảng viên được tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ; đi thực tế để nghiên cứu, học tập kinh nghiệm; phân công phụ trách cơ sở nhằm nắm bắt kịp thời tình hình địa phương để cập nhật thông tin cũng như vận dụng nâng cao kiến thức thực tiễn trong giảng dạy, giao lưu học hỏi với các trung tâm chính trị trong tỉnh. Nhất là tham gia các đợt thi giảng viên lý luận chính trị giỏi do Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tổ chức.

Giảng viên chuyên trách Trung tâm Chính trị xã Vĩnh Lộc Tống Thị Tuyết, cho biết: “Trong các bài giảng của mình, chúng tôi luôn lồng ghép các tình huống cụ thể đang diễn ra tại địa phương. Đồng thời, yêu cầu học viên đưa ra các giải pháp giải quyết vấn đề để cùng nhau thảo luận tìm cách tháo gỡ. Qua đó, học viên có cơ hội nghiên cứu, vận dụng thực tiễn trong công việc đạt hiệu quả hơn”.

Ngoài nội dung, chương trình theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, trung tâm đã bổ sung chuyên đề về lịch sử Đảng bộ tỉnh, lịch sử Đảng bộ xã cho lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng, lớp bồi dưỡng đảng viên mới. Trung tâm cũng yêu cầu các giảng viên đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng mở rộng liên hệ giữa lý luận với thực tiễn, chia sẻ kinh nghiệm công tác; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ bài giảng; đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng gắn lý luận với thực tiễn, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn công tác... Qua đó chất lượng dạy và học ngày càng được nâng lên, đến nay 100% giảng viên đều lên lớp bằng giáo án điện tử - dùng máy chiếu Powerpoint để trình chiếu. Do vậy, đã tạo cho học viên nắm bài một cách hệ thống hơn, dễ hiểu, dễ tiếp thu, tạo hứng thú trong học tập và tiếp thu bài giảng.

Hiện trung tâm có 3 giảng viên chuyên trách, 7 giảng viên kiêm chức có trình độ lý luận chính trị, kiến thức thực tiễn để truyền đạt cho học viên. Tính từ đầu năm 2026 đến nay, Trung tâm Chính trị xã Vĩnh Lộc đã mở được 4 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 139 quần chúng ưu tú; 4 lớp bồi dưỡng chuyên đề lịch sử Đảng - “Đảng ta thật là vĩ đại” cho 139 học viên; 4 lớp bồi dưỡng chuyên đề chủ nghĩa yêu nước Việt Nam cho 122 học viên.

Giám đốc Trung tâm Chính trị xã Vĩnh Lộc Lê Thị Thanh Hà cho biết: “Để tất cả học viên cơ bản “hài lòng” với bài giảng, chúng tôi yêu cầu các giảng viên phải điều chỉnh kiến thức theo hướng trình bày đơn giản, dễ hiểu nhất cho người học. Khi dẫn chứng phải đúng nhu cầu của người học, sát thực tế địa bàn họ sinh sống, làm việc... Do vậy, giảng viên phải nắm được đối tượng học viên và điều kiện cơ sở vật chất nơi giảng dạy, từ đó chủ động lên kế hoạch sử dụng phương pháp, thiết bị phục vụ giảng dạy phù hợp cho từng bài giảng, tiết giảng để đạt hiệu quả tối ưu".

Bài và ảnh: Minh Khanh