Nâng cao chất lượng đăng kiểm xe cơ giới đường bộ

Thanh Hóa hiện có 11 cơ sở đăng kiểm xe cơ giới đường bộ hiện đang hoạt động. Các trung tâm đã chú trọng nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, kỹ thuật viên đăng kiểm, đồng thời chủ động đầu tư bảo dưỡng, bảo trì trang thiết bị, đảm bảo quá trình kiểm định chính xác.

Xe đến đăng kiểm tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Thanh Hóa.

Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 36.03D (thuộc Công ty CP Tập đoàn xây dựng Miền Trung) tại phường Quảng Phú, chúng tôi ghi nhận không khí làm việc khẩn trương, khoa học khi các phương tiện đến đăng kiểm được xếp hàng ngay ngắn, thông thoáng, không xảy ra cảnh ùn ứ, ách tắc.

Sau khi hoàn thành thủ tục, bàn giao xe cho kiểm định viên, các tài xế, chủ xe được hướng dẫn đến khu vực quầy uống nước miễn phí. Xe hoàn thành kiểm định sẽ được bàn giao lại cho chủ phương tiện để tiếp tục lưu thông. Anh Hoàng Văn Hùng, một chủ xe đến kiểm định phương tiện, cho biết: “Tại đây sân bãi rộng, nhân viên phục vụ chu đáo, chuyên nghiệp, khi xe gặp lỗi đều được kiểm định viên giải thích, hướng dẫn khắc phục. Chúng tôi rất yên tâm mỗi khi đưa phương tiện đến kiểm định tại đây".

Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 36.03D, cho biết: Xác định nâng cao chất lượng kiểm định phương tiện xe cơ giới là góp phần quan trọng giảm tai nạn giao thông liên quan đến chất lượng phương tiện. Vì vậy, bên cạnh việc đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, hiện đại hóa trang thiết bị hiện đại, trung tâm còn tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ đăng kiểm viên. Đồng thời, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, thực hiện có hiệu quả chế độ “một cửa”, tin học hóa công tác quản lý, thường xuyên cập nhật, nâng cấp và sử dụng thành thạo phần mềm quản lý kiểm định do Cục Đăng kiểm Việt Nam, Bộ Xây dựng và Sở Xây dựng Thanh Hóa quy định. Nhờ vậy, chất lượng và uy tín của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 36.03D Thanh Hóa được các ngành liên quan ghi nhận, đánh giá cao. Từ đầu năm đến nay, trung tâm đã kiểm định được 25.108 lượt phương tiện, trong đó có 23.338 lượt phương tiện đạt tiêu chuẩn, còn lại là phương tiện không đạt tiêu chuẩn với các lỗi chủ yếu như hệ thống điện đèn, phanh lái, khí xả..., trong đó hệ thống phanh chiếm tới 43,22%. Những xe không đạt này, trung tâm đã gửi về Phòng Cảnh sát giao thông theo dõi.

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Thanh Hóa (phường Hàm Rồng) mỗi năm đăng kiểm cho hàng chục nghìn lượt phương tiện. Từ đầu năm 2025 đến nay, có 20.302 lượt phương tiện qua trung tâm đăng kiểm. Ông Bùi Văn Tuyên, Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Thanh Hóa, cho biết: “Để phục vụ công tác đăng kiểm đảm bảo theo quy định của Cục Đăng kiểm, Bộ Xây dựng và Sở Xây dựng Thanh Hóa, ngoài quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ kiểm định viên hàng năm dưới 2 hình thức trực tiếp và trực tuyến, trung tâm còn quan tâm bảo dưỡng, bảo trì các trang thiết bị đảm bảo tính chính xác trong quá trình kiểm định. Đi đôi với đó, trung tâm thường xuyên quán triệt đến cán bộ, nhân viên nghiêm túc thực hiện văn hóa ứng xử, giao tiếp trong cơ quan; bảo đảm tận tình, chu đáo, không gây phiền hà, sách nhiễu đối với khách hàng”.

Thông tin từ Phòng Quản lý phương tiện và người lái (Sở Xây dựng Thanh Hóa) cho biết: Trên địa bàn tỉnh hiện có 11/11 cơ sở đăng kiểm phương tiện xe cơ giới đường bộ. Để nâng cao chất lượng đăng kiểm, góp phần giảm tai nạn giao thông do lỗi gây ra từ phương tiện, các trung tâm đã đầu tư mua sắm trang thiết bị máy móc phục vụ chuyên môn, cải cách thủ tục hành chính, tập huấn cho cán bộ để nâng cao trình độ nghiệp vụ. Trong quá trình thực hiện đăng kiểm, mọi quy trình, trình tự, thủ tục về công tác đăng kiểm được niêm yết, công khai, các công đoạn kiểm định được giám sát bằng hệ thống camera nối trực tiếp với Cục Đăng kiểm Việt Nam. Từ đầu năm 2025 đến nay, các đơn vị đăng kiểm đã thực hiện kiểm định 133.087 lượt phương tiện (đạt 120.511 lượt phương tiện; không đạt 12.576 lượt phương tiện).

Số lượng xe cơ giới trên địa bàn tỉnh đang ngày càng gia tăng theo nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, cùng với đó là những hệ lụy từ ô nhiễm môi trường do khí thải, tai nạn giao thông do lái xe chưa chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, thiếu hiểu biết về kiểm soát tình trạng an toàn kỹ thuật phương tiện. Vì vậy, để nâng cao chất lượng đăng kiểm, đáp ứng nhu cầu thực tiễn hiện nay, ông Hoàng Vũ Thạo, cán bộ phụ trách Phòng Quản lý phương tiện và người lái (Sở Xây dựng) cho rằng: Ngoài chỉ đạo các cơ sở đăng kiểm thực hiện nghiêm các quy trình, công đoạn theo quy định và các văn bản chỉ đạo của Bộ Xây dựng, Cục Đăng kiểm Việt Nam, Sở Xây dựng Thanh Hóa sẽ tăng cường giám sát thường xuyên qua hệ thống camera tại các vị trí, công đoạn trên dây chuyền kiểm định. Đồng thời, sẽ tổ chức kiểm tra, giám sát trực tiếp việc chấp hành các quy định về hoạt động đăng kiểm tại các cơ sở đăng kiểm. Bên cạnh đó, sở sẽ chỉ đạo các cơ sở đăng kiểm đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, duy trì và tăng cường cơ sở vật chất, niêm yết công khai, minh bạch đầy đủ các thông tin. Khuyến khích xây dựng, nâng cấp trang thông tin điện tử tăng tính tương tác, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị để kịp thời giải quyết, giải đáp của người dân. Ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, số hóa dữ liệu trong các quy trình nghiệp vụ; nâng cao chất lượng dịch vụ hoạt động kiểm định, đáp ứng sự hài lòng của người dân.

Bài và ảnh: Minh Lý