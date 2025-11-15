Nam Định bổ nhiệm HLV người Bồ Đào Nha; Croatia giành vé World Cup 2026

AFF Cup 2026 sẽ được tổ chức vào mùa hè; Lê Quang Liêm hòa kỳ thủ người Đức ở vòng 5 World Cup cờ vua 2025; Liverpool sa sút, lộ danh sách ứng viên thay thế HLV Arne Slot... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (15/11).

Nam Định bổ nhiệm HLV người Bồ Đào Nha

CLB Nam Định đã chính thức bổ nhiệm HLV người Bồ Đào Nha Mauro Jeronimo làm thuyền trưởng mới. Ông từng dẫn dắt PVF-CAND và hai lần giành ngôi á quân hạng Nhất nhưng bị sa thải tháng 3/2025.

Nam Định giới thiệu tân HLV Mauro Jeronimo (phải).

Phát biểu ra mắt, HLV Mauro bày tỏ vinh dự dẫn dắt đội ĐKVĐ V.League, khẳng định sẽ cùng toàn đội chinh chiến ở bốn đấu trường mùa này.

Bên cạnh đó, Nam Định cũng tiến hành thay đổi bộ máy lãnh đạo: ông Vũ Hồng Việt trở thành Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc điều hành; ông Nguyễn Quốc Phong và Lâm Văn Thỏa làm Phó Giám đốc điều hành; ông Nguyễn Trung Kiên giữ vai trò Giám đốc Kỹ thuật. Những điều chỉnh này được kỳ vọng tạo luồng gió mới cho CLB.

Lê Quang Liêm hòa kỳ thủ người Đức ở vòng 5 World Cup cờ vua 2025

Ở lượt đi vòng 5 World Cup cờ vua 2025, Lê Quang Liêm (Elo 2.729) cầm quân đen đã thi đấu chắc chắn, liên tục đưa ra các nước đi chính xác để hóa giải thế tấn công của kỳ thủ Đức Alexander Donchenko (Elo 2.641).

Lê Quang Liêm bất phân thắng bại với Alexander Donchenko ở cuộc so tài tối 14/11 (Ảnh: FIDE).

Sau 31 nước, hai bên chấp nhận hòa. Lượt về diễn ra ngày 15/11, Quang Liêm sẽ nắm lợi thế khi cầm quân trắng, nhưng Donchenko là đối thủ khó lường.

Trước đó, Quang Liêm đã làm nên lịch sử khi lần đầu vào vòng 5 sau chiến thắng trước đương kim vô địch Ấn Độ Karthik. Thành tích này đưa anh vào top 16 thế giới tại giải và đảm bảo tối thiểu 25.000 USD tiền thưởng. Donchenko cũng gây ấn tượng khi loại hạt giống số 4 Anish Giri.

Croatia giành vé World Cup 2026; Đức và Hà Lan tiếp tục chờ vé chính thức

Croatia đã chính thức đoạt vé dự VCK World Cup 2026 sau chiến thắng 3-1 trước Quần Đảo Faroe. Dù bị thủng lưới trước ở phút 16, đội chủ nhà nhanh chóng gỡ hòa nhờ Gvardiol. Sang hiệp 2, Musa và Vlasic lần lượt lập công, giúp Croatia vững vàng ở ngôi đầu bảng L với 19 điểm sau 7 trận, hơn CH Czech 6 điểm và chắc chắn giành quyền tham dự World Cup.

Croatia chắc chắn có vé dự World Cup 2026.

Đây là đội tuyển thứ 30 góp mặt tại giải đấu tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico vào mùa hè 2026, và sẽ được xếp vào nhóm hạt giống số 2 trong lễ bốc thăm ngày 5/12.

ĐT Đức chưa thể chính thức có vé dự World Cup hè năm sau.

Ở các trận đấu khác, Đức thắng 2-0 trên sân Luxembourg với cú đúp của Woltermade nhưng vẫn chưa thể giành vé chính thức. Họ hiện dẫn đầu bảng A với 12 điểm, bằng Slovakia và chỉ xếp trên nhờ hiệu số. Trận đấu cuối giữa hai đội sẽ quyết định tấm vé đi thẳng.

Hà Lan cũng rơi vào tình cảnh tương tự sau trận hòa 1-1 với Ba Lan. Dù vẫn dẫn đầu bảng G và có hiệu số vượt trội, họ vẫn phải đợi lượt trận cuối để chính thức khép lại vòng loại.

Liverpool sa sút, lộ danh sách ứng viên thay thế HLV Arne Slot

Liverpool đang rơi vào khủng hoảng khi để thua 5/6 vòng gần nhất tại Premier League, trong đó thất bại 0-3 trước Man City khiến đội bóng tụt xuống vị trí thứ 8.

Liverpool của Slot đang thi đấu bết bát thời gian gần đây.

Dù từng khởi sắc với các chiến thắng trước Aston Villa và Real Madrid, phong độ tệ hại khiến tương lai của HLV Arne Slot bị đặt dấu hỏi.

Truyền thông Anh cho biết ban lãnh đạo Liverpool đã có danh sách ứng viên thay thế, gồm Sebastian Hoeness, Roberto De Zerbi, Michel, Ernesto Valverde, Luciano Spalletti, cùng các HLV trẻ như Glasner, Iraola, Inigo Perez và đặc biệt là Zinedine Zidane. Kompany cũng được nhắc tên nhưng khó đến Anfield. Slot vẫn được ủng hộ, song kết quả sắp tới sẽ quyết định tương lai của ông.

Tin vắn nổi bật: AFF xác nhận AFF Cup 2026 vẫn được tổ chức, là phiên bản đặc biệt kỷ niệm 30 năm, diễn ra từ 24/7 đến 8/8/2026, lần hiếm hoi tổ chức vào mùa hè. Việt Nam sẽ bước vào hành trình bảo vệ ngôi vương sau chức vô địch năm 2024. (Ảnh: Hướng Dương) FIFA lần đầu áp dụng công nghệ FVS (mini VAR) tại sân Thống Nhất trong trận Nữ TP HCM gặp Stallion Laguna ở AFC Women’s Champions League. Công nghệ cho phép mỗi đội một lần yêu cầu xem lại tình huống mỗi hiệp. FVS được sử dụng để hỗ trợ các quyết định nhạy cảm. Argentina thắng Angola 2-0 trong trận giao hữu kỷ niệm quốc khánh Angola nhờ hai bàn của Lautaro Martinez và Messi. Bộ đôi tiếp tục tỏa sáng, tạo dấu ấn lớn trong thế trận. Argentina khép lại năm 2025 ấn tượng với phong độ ổn định.

HS