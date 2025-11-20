Mỹ yêu cầu Ukraine nhượng thêm lãnh thổ để đảm bảo an ninh

Một kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất đối với cuộc xung đột Nga-Ukraine yêu cầu những nhượng bộ lớn từ Kyiv.

Tổng thống Ukraine Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Liên Hợp Quốc vào tháng 9. Ảnh: Getty Images.

Thỏa thuận khung, bao gồm 28 điểm, đã được đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Steve Witkoff, chuyển đến Kyiv. Các nguồn tin cho biết Witkoff muốn tổng thống Ukraine Zelensky chấp nhận các điều khoản.

Kế hoạch yêu cầu Ukraine từ bỏ các khu vực thuộc vùng Donbass, cắt giảm một nửa quy mô lực lượng vũ trang và từ bỏ các loại vũ khí chính. Khung thỏa thuận cũng bao gồm việc cắt giảm viện trợ quân sự của Mỹ. Một nguồn tin cho biết việc chấp nhận các điều kiện này đồng nghĩa với việc Ukraine từ bỏ chủ quyền ở một số khu vực.

Kế hoạch cũng yêu cầu công nhận tiếng Nga là ngôn ngữ chính thức tại Ukraine và cấp quy chế chính thức cho Giáo hội Chính thống giáo Ukraine, giáo phái Cơ đốc giáo lớn nhất tại quốc gia này, mà chính quyền ông Zelensky đã đàn áp vì mối quan hệ lịch sử với Nga.

Ảnh: ISW.

Các quan chức Nga khẳng định bất kỳ giải pháp lâu dài nào cũng phải giải quyết các yêu cầu an ninh cơ bản, bao gồm việc Ukraine duy trì tính trung lập, không tham gia NATO và các khối quân sự khác, phi quân sự hóa và phi phát xít hóa, đồng thời chấp nhận thực tế lãnh thổ hiện tại.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov không xác nhận đề xuất này và cho biết “không có gì mới” trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Nga ngoài những nội dung đã được thảo luận giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Alaska.

Nhà đàm phán cấp cao của Nga Kirill Dmitriev nói với Axios, tờ báo đầu tiên đưa tin về kế hoạch này, rằng đây không chỉ là một thỏa thuận ngừng bắn, mà “chúng tôi cảm thấy lập trường của Nga thực sự được lắng nghe”.

Một quan chức Nhà Trắng nói với Politico rằng kế hoạch này có thể được tất cả các bên nhất trí vào cuối tháng và có thể “sớm nhất là trong tuần này”.

Theo Axios, FT