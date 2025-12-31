Châu Âu tăng tốc ngoại giao về Ukraine, thảo luận bảo đảm an ninh giữa lúc Nga tuyên bố cứng rắn hơn

Ngày 30/12, các nhà lãnh đạo châu Âu đã tiến hành một cuộc điện đàm khẩn để trao đổi về tình hình Ukraine, trong bối cảnh Liên bang Nga tuyên bố sẽ điều chỉnh lập trường đàm phán, sau khi cáo buộc Ukraine sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) nhắm vào một dinh thự của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.

Các nhà lãnh đạo EU và Tổng thống Ukraina chụp ảnh chung bên lề cuộc thảo luận về các biện pháp hướng tới chấm dứt xung đột giữa Liên bang Nga và Ukraine. Ảnh: AFP.

Theo Hãng thông tấn nhà nước Ukraine (Ukrinform), dẫn nguồn Bloomberg, cuộc điện đàm có sự tham gia của Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, Thủ tướng Hà Lan Dick Schoof và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen. Các nhà lãnh đạo tập trung thảo luận diễn biến tại miền Đông Ukraine cũng như các biện pháp tăng cường an ninh cho các quốc gia đồng minh của Kiev.

Phát biểu sau cuộc điện đàm, Thủ tướng Hà Lan Dick Schoof khẳng định các nỗ lực nhằm bảo đảm những cam kết an ninh vững chắc cho Ukraine sẽ “tiếp tục không gián đoạn”, đồng thời cho biết nhóm các quốc gia ủng hộ Kiev, còn gọi là “Liên minh những quốc gia sẵn sàng”, dự kiến sẽ nhóm họp vào tuần tới. Trong bài đăng trên mạng xã hội bà Von der Leyen khẳng định việc gia nhập EU mà Ukraine hằng mong đợi tự thân nó đã là “một sự đảm bảo an ninh then chốt”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp báo cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, bang Florida (Mỹ), ngày 28/12/2025. Ảnh: Reuters.

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev đang thảo luận với Washington về khả năng binh sĩ Mỹ hiện diện tại Ukraine như một phần của các bảo đảm an ninh trong khuôn khổ một thỏa thuận hòa bình. Ông Zelensky khẳng định, Ukraine vẫn cam kết tiếp tục các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột nổ ra từ năm 2022 và sẵn sàng gặp Tổng thống Putin dưới bất kỳ hình thức nào. Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận về khả năng triển khai binh sĩ Mỹ.

Trong khi đó, tại Warsaw, phát biểu tại cuộc họp chính phủ, thủ tướng Ba Lan Donald Tusk nhận định, hòa bình tại Ukraine có thể đạt được trong vòng vài tuần tới nhờ các bảo đảm an ninh từ Mỹ, dù ông nhấn mạnh khả năng thành công vẫn “chưa thể chắc chắn 100%”. Ông Tusk cho rằng những diễn biến ngoại giao gần đây đã tạo cơ sở cho hy vọng chấm dứt xung đột trong thời gian ngắn, đồng thời ám chỉ khả năng Mỹ triển khai binh sĩ tới tuyến tiếp xúc giữa Ukraine và Nga sau khi đạt được một thỏa thuận hòa bình.

Trong khi các nỗ lực ngoại giao được đẩy mạnh thời gian gần đây, căng thẳng mới giữa Nga và Ukraine đã xuất hiện sau khi Nga cáo buộc Ukraine tấn công nơi ở của Tổng thống Vladimir Putin bằng 91 UAV. Vụ tấn công này có nguy cơ dập tắt hy vọng hòa bình mong manh giữa hai bên. Phía Ukraine hiện bác bỏ hoàn toàn mọi liên quan, cho rằng đây là thông tin “bịa đặt” nhằm biện minh cho các đòn tấn công tiếp theo.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters, Euronews