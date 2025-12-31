Các quốc gia chuẩn bị chào đón năm mới 2026

Khi năm 2025 dần khép lại, nhiều thành phố lớn trên thế giới đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng để chào đón thời khắc chuyển giao sang năm 2026. Từ châu Á, châu Âu đến châu Mỹ và châu Đại Dương, mỗi quốc gia lựa chọn những hình thức đón năm mới khác nhau, phản ánh bản sắc văn hóa, tinh thần cộng đồng và kỳ vọng cho một khởi đầu mới.

Các quốc gia trên thế giới chuẩn bị chào đón năm mới 2026. Ảnh: Europa Tips

Tại Hồng Kông (Trung Quốc), lễ đếm ngược năm nay được tổ chức tại khu Central với chủ đề “Khởi đầu mới – Hy vọng mới”, thay cho màn bắn pháo hoa truyền thống trên cảng Victoria. Điểm nhấn là chương trình trình diễn ánh sáng quy mô lớn trên các tòa nhà biểu tượng, kết hợp các tiết mục âm nhạc trực tiếp với sự tham gia của nhóm Air Supply và nhiều nghệ sĩ địa phương. Các màn hình lớn được bố trí tại nhiều địa điểm trung tâm để người dân và du khách cùng theo dõi.

Ở Nhật Bản, các hoạt động hiện đại và truyền thống diễn ra song song. Tokyo tổ chức trình diễn ánh sáng 3D tại khu Shinjuku, trong khi lễ đếm ngược công cộng tại Shibuya tiếp tục không được tổ chức vì lý do an toàn. Dù vậy, nghi thức truyền thống với 108 tiếng chuông chùa vẫn là điểm nhấn không thể thiếu trong đêm giao thừa trên khắp đất nước.

Tại Mỹ, Quảng trường Thời Đại ở New York tiếp tục là tâm điểm với nghi thức thả quả cầu pha lê đúng thời khắc bước sang năm 2026, cùng chương trình biểu diễn âm nhạc quy mô lớn. Lễ đón năm mới năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi mở đầu cho chuỗi hoạt động kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ.

Là một trong những quốc gia đầu tiên bước sang năm mới, Australia tiếp tục thu hút sự chú ý với màn pháo hoa tại Cảng Sydney, lấy Cầu cảng Sydney và Nhà hát Opera làm trung tâm. Chương trình pháo hoa kết hợp tôn vinh văn hóa bản địa và trình diễn ánh sáng quy mô lớn vào thời khắc giao thừa.

Tại Anh, London chuẩn bị cho lễ đón năm mới bên sông Thames với màn pháo hoa rực rỡ gần khu vực London Eye. Khoảnh khắc tiếng chuông Big Ben vang lên vẫn được xem là nghi thức biểu tượng khi thành phố bước sang năm mới.

Dù được thể hiện bằng pháo hoa, ánh sáng, âm nhạc hay các nghi lễ truyền thống, các hoạt động đón năm mới trên khắp thế giới đều cùng hướng tới mục tiêu khép lại năm cũ và mở ra hy vọng cho một hành trình mới trong năm 2026.

Minh Phương

Nguồn: Times Now.