Nga thử nghiệm thành công trực thăng hạng nhẹ đa nhiệm Mi-34M1

Ngày 30/12, Bộ Công nghiệp và Thương mại Nga thông báo đã thử nghiệm thành công chuyến bay đầu tiên của nguyên mẫu trực thăng hạng nhẹ đa nhiệm Mi-34M1, sử dụng động cơ VK-650V do Nga sản xuất.

Trực thăng hạng nhẹ đa nhiệm Mi-34M1 trang bị động cơ Nga đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên.

Ảnh: Izvestia

Theo bộ này, chuyến bay thử kéo dài 10 phút, đánh dấu bước khởi đầu quan trọng nhằm đánh giá mức độ sẵn sàng của phiên bản trực thăng mới trước khi tiến hành các thử nghiệm tiếp theo, phục vụ quá trình cấp chứng nhận chính thức và sản xuất hàng loạt.

Trực thăng Mi-34M1 được trang bị hệ thống nhiên liệu chống va đập cùng hệ thống thiết bị điện tử hàng không do Nga tự phát triển. Điểm nâng cấp then chốt của mẫu trực thăng này là việc tích hợp hộp số chính VR-34M và lắp đặt động cơ VK-650V hiện đại do nhà máy UEC-Klimov (thuộc Tập đoàn công nghiệp, quốc phòng nhà nước Rostec) sản xuất.

Theo thiết kế, Mi-34M1 có khả năng cơ động cao, dễ điều khiển, bảo trì và vận hành được sử dụng cho vận chuyển hành khách, giám sát, huấn luyện bay, thể thao hàng không và các chuyến bay tư nhân.

Thứ trưởng Bộ Công nghiệp và Thương mại Nga Gennady Abramenkov. Ảnh: Sputnik Mediabank

Phát biểu về sự kiện này, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp và Thương mại Nga Gennady Abramenkov nhấn mạnh, việc thử nghiệm thành công chuyến bay đầu tiên của trực thăng Mi-34M1 là dấu mốc quan trọng đối với ngành công nghiệp hàng không Nga, cho thấy năng lực tự sản xuất các dòng máy bay hiện đại, chất lượng cao dựa trên công nghệ trong nước.

Giới chức Nga cho biết, sau chuyến bay thử đầu tiên, chương trình Mi-34M1 sẽ tiếp tục trải qua loạt thử nghiệm trên không và mặt đất theo các tiêu chuẩn chứng nhận hiện hành, trước khi được xem xét đưa vào sản xuất hàng loạt.

Minh Phương

Nguồn: RT, Xinhua.