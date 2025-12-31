Mỹ và Israel ra tối hậu thư 2 tháng cho Hamas giải giáp vũ khí

Truyền thông Israel tối 30/12 cho hay, lãnh đạo Chính phủ Israel và Chính quyền Mỹ đã thống nhất thời hạn tối hậu thư kéo dài 2 tháng buộc Phong trào Hamas giải giáp và từ bỏ toàn bộ vũ khí. Quyết định được đưa ra trong cuộc gặp giữa Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Florida diễn ra ngày 29/12 vừa qua.

Cuộc gặp giữa Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Florida diễn ra ngày 29/12. Ảnh: Reuters

Theo báo chí Israel, hai bên đã thống nhất các tiêu chí thực tế cho việc giải giáp, bao gồm yêu cầu Hamas phá hủy toàn bộ hệ thống đường hầm ngầm tại Gaza – vốn được xem là cơ sở hạ tầng chiến lược của lực lượng này. Tổng thống Trump thậm chí cảnh báo sẽ “đưa Hamas đến địa ngục” nếu nhóm vũ trang Palestine không tuân thủ tối hậu thư.

Giải giáp Hamas được xác định là trọng tâm của giai đoạn hai trong kế hoạch chấm dứt chiến tranh Gaza do Mỹ đề xuất, trong khuôn khổ thỏa thuận ngừng bắn đang được xúc tiến.

Tuy nhiên, ngay trước thượng đỉnh Mỹ - Israel, Lữ đoàn Al-Qassam – cánh vũ trang chủ lực của Hamas – tuyên bố không chấp nhận giải giáp chừng nào quân đội Israel chưa rút khỏi Gaza. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz khẳng định Tel Aviv sẽ không rút toàn bộ lực lượng khỏi dải Gaza, làm dấy lên lo ngại về triển vọng hòa giải xa vời và nguy cơ chiến sự kéo dài.

Tình hình nhân đạo tại Dải Gaza đang tiếp tục xuống cấp. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, tình hình nhân đạo tại Dải Gaza đang tiếp tục xuống cấp và trở thành mối lo ngại nghiêm trọng, theo tuyên bố chung được đưa ra ngày 30/12 bởi Anh, Canada, Pháp cùng nhiều quốc gia khác. Nhóm nước này đồng thời kêu gọi Israel áp dụng các biện pháp khẩn cấp nhằm cải thiện tiếp cận nhân đạo. Trong thông cáo chung, ngoại trưởng các nước Canada, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Iceland, Nhật Bản, Na Uy, Thụy Điển, Thụy Sĩ và Vương quốc Anh bày tỏ “quan ngại sâu sắc trước sự tái suy giảm của tình hình nhân đạo tại Gaza, nơi vẫn đang ở mức thảm họa”. Các nước này kêu gọi Israel cho phép các tổ chức phi chính phủ hoạt động ổn định và lâu dài tại Israel, đồng thời tạo điều kiện để Liên Hợp Quốc duy trì hoạt động cứu trợ trong lãnh thổ Palestine. Bên cạnh đó, các quốc gia cũng yêu cầu Israel gỡ bỏ các “hạn chế phi lý” đối với những mặt hàng viện trợ thiết yếu như thiết bị y tế và vật dụng che trú, đồng thời mở rộng các cửa khẩu biên giới để tăng dòng chảy hàng cứu trợ vào Gaza.

Vân Bình

Nguồn: Reuters.