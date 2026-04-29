Mỹ xem xét tăng cường hợp tác hải quân với Nhật Bản, Hàn Quốc

Mỹ đang thúc đẩy hợp tác hải quân với Nhật Bản và Hàn Quốc, đồng thời cân nhắc thay đổi chiến lược đóng tàu nhằm nâng cao năng lực hiện diện trên biển tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương trong bối cảnh các thách thức an ninh gia tăng tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Lầu Năm Góc đang nghiên cứu khả năng điều chỉnh chiến lược mua sắm tàu chiến, trong đó có phương án hợp tác với các đối tác châu Á trong thiết kế và đóng tàu. Động thái này nhằm giảm áp lực cho ngành đóng tàu trong nước, vốn đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động và chi phí gia tăng, dẫn tới nhiều dự án bị chậm tiến độ.

Nghiên cứu, dự kiến nằm trong kế hoạch ngân sách năm 2027, sẽ đánh giá khả năng bổ sung năng lực sản xuất của Hải quân Mỹ bằng cách tận dụng các thiết kế tàu tiên tiến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.

Trong số các phương án được xem xét có tàu hộ vệ lớp Mogami của Nhật Bản và một lớp tàu hộ vệ của Hàn Quốc. Đây đều là những thiết kế hiện đại, tích hợp các hệ thống tiêu chuẩn của Mỹ.

Tàu lớp Mogami của Nhật Bản có lượng giãn nước khoảng 5.500 tấn, thiết kế tàng hình và mức độ tự động hóa cao, giúp giảm đáng kể số lượng thủy thủ đoàn so với các tàu thế hệ cũ. Trong khi đó, tàu của Hàn Quốc có kích thước nhỏ hơn, khoảng 3.600 tấn, được trang bị hệ thống động lực giảm tiếng ồn.

Nếu kế hoạch được triển khai, đây sẽ là lần đầu tiên kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mỹ cân nhắc tiếp nhận một tàu chiến chủ lực được thiết kế từ đối tác nước ngoài.

Các nguồn tin cho biết chi phí đóng một tàu lớp Mogami vào khoảng 500 triệu USD, với thời gian hoàn thiện khoảng hai năm, nhanh hơn đáng kể so với tàu hộ vệ lớp Constellation của Mỹ, vốn có chi phí dự kiến vượt 1 tỷ USD mỗi chiếc và đang chậm tiến độ.

Giới phân tích nhận định, việc tăng cường hợp tác với các đồng minh trong khu vực không chỉ giúp Mỹ tối ưu hóa năng lực sản xuất mà còn góp phần củng cố khả năng phối hợp tác chiến trên biển trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực có nhiều biến động.

Bích Hồng

Nguồn: Wion