Mỹ xây dựng trung tâm tác chiến không quân thế hệ mới ở Alaska

Bộ Quốc phòng Mỹ đang xúc tiến dự án Fightertown trị giá 7 tỷ USD tại Alaska nhằm xây dựng một trung tâm tác chiến không quân thế hệ mới, phục vụ các hoạt động ở Bắc Cực và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

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Mỹ hiện đại hóa căn cứ không quân chiến lược ở Alaska. Ảnh: Caliber.

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết dự án này có tổng kinh phí phân bổ lên tới khoảng 7 tỷ USD. Mục tiêu cốt lõi là xây dựng một cụm hàng không tiêm kích hiện đại. Cơ sở này sẽ được đặt tại căn cứ liên hợp Elmendorf-Richardson ở tiểu bang Alaska.

Đây là một căn cứ quân sự có vai trò đặc biệt quan trọng. Nó trực thuộc quản lý của Bộ Tư lệnh Không quân Thái Bình Dương của Mỹ (PACAF). Đồng thời, cơ sở này được đánh giá là một trong những căn cứ trọng yếu để duy trì sự hiện diện quân sự của Mỹ tại khu vực.

Dự án này mang tên gọi chính thức là Fighter Town Recapitalization. Theo các nguồn tin, dự án sẽ nhận được khoản kinh phí giải ngân đầu tiên trị giá 2,066 tỷ USD. Khoản ngân sách này dự kiến được phân bổ vào năm tài khóa 2027.

Lầu Năm Góc nhận định rằng, cơ sở hạ tầng hiện tại của căn cứ đã quá tải. Nó không còn đủ khả năng đáp ứng khối lượng hoạt động ngày càng tăng của lực lượng tiêm kích.

Bên cạnh việc đang là nơi đóng quân của hàng chục tiêm kích thế hệ thứ năm F-22, máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không E-3 Sentry AWACS cùng máy bay vận tải hạng nặng C-17 Globemaster, căn cứ này dự kiến sẽ tiếp nhận thêm các máy bay trinh sát tín hiệu chiến lược RC-135V/W Rivet Joint.

Dự án Fightertown sẽ được đặt tại căn cứ liên hợp Elmendorf-Richardson ở tiểu bang Alaska. Ảnh: Af.mil.

Đáng chú ý, nhờ vị trí chiến lược sẵn có, căn cứ này cũng được quy hoạch để trở thành nơi tiếp nhận dòng tiêm kích tàng hình thế hệ tiếp theo F-47 trong tương lai.

Dòng máy bay này dự kiến thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 2028 và sẽ trở thành lực lượng chủ lực của căn cứ, góp phần nâng cao năng lực tác chiến của Không quân Mỹ tại khu vực. Vì vậy, một phần trong chương trình hiện đại hóa trị giá 7 tỷ USD sẽ được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu vận hành của dòng chiến đấu cơ thế hệ thứ sáu này.

Thanh Giang

Nguồn: Caliber, AF.mil.