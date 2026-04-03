Mỹ và NATO tổ chức tập trận quy mô lớn tại Bắc Âu và Baltic

Mỹ cùng các đồng minh NATO sẽ tiến hành chuỗi tập trận đa quốc gia tại châu Âu trong tháng 4-5/2026, nhằm nâng cao khả năng phối hợp, kiểm tra kế hoạch phòng thủ và tăng cường mức độ sẵn sàng của liên minh.

Mỹ và các đồng minh NATO sẽ tổ chức tập trận ở vùng Bắc cực và khu vực Baltic từ cuối tháng 4 đến tháng 5/2026. Ảnh: The Independent.

Ngày 2/4, Bộ Tư lệnh Lục quân Mỹ tại châu Âu và châu Phi cho biết cuộc tập trận “Sword 26” sẽ diễn ra từ cuối tháng 4 đến hết tháng 5/2026 tại 8 quốc gia châu Âu, trong đó có Ba Lan, Đức, Phần Lan, Estonia và Litva. Dự kiến khoảng 15.500 binh sĩ tham gia, gồm 6.000 quân nhân Mỹ và 9.500 lực lượng từ các nước đồng minh, cùng hơn 1.000 phương tiện, trang thiết bị quân sự. Các khí tài được huy động bao gồm hệ thống máy bay không người lái, phương tiện cơ giới và hệ thống phòng không như tên lửa Patriot.

Mục tiêu của chuỗi tập trận là kiểm tra khả năng triển khai lực lượng, nâng cao năng lực phối hợp giữa các đơn vị, đồng thời đánh giá hiệu quả các kế hoạch phòng thủ khu vực của NATO, đặc biệt tại sườn phía Đông.

Trong khuôn khổ diễn tập, các lực lượng sẽ thử nghiệm nhiều công nghệ mới, như hệ thống chỉ huy – kiểm soát tích hợp trí tuệ nhân tạo, tác chiến đa lĩnh vực và các giải pháp đối phó thiết bị bay không người lái. Việc ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao khả năng xử lý thông tin, rút ngắn thời gian ra quyết định và tăng hiệu quả phối hợp tác chiến.

“Sword 26” là phiên bản điều chỉnh của chương trình DEFENDER trước đây. Việc đổi tên phản ánh sự thay đổi trong cách tiếp cận, từ triển khai lực lượng quy mô lớn từ Mỹ sang châu Âu sang tận dụng lực lượng hiện có tại chỗ để kiểm chứng và hoàn thiện các kế hoạch tác chiến.

Chuỗi hoạt động bao gồm ba cuộc diễn tập chính là Saber Strike, Immediate Response và Swift Response, được tổ chức liên hoàn tại nhiều địa điểm. Các lực lượng tham gia sẽ hoạt động phân tán nhưng có sự liên kết chặt chẽ, nhằm nâng cao khả năng phối hợp trong các tình huống phức tạp.

Cuộc tập trận “Sword 26” góp phần thúc đẩy sáng kiến răn đe sườn phía Đông của NATO. Ảnh: U.S. Army Europe and Africa.

Giới chức quân sự Mỹ cho biết “Sword 26” đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy Sáng kiến răn đe sườn phía Đông của NATO, đồng thời góp phần nâng cao năng lực sẵn sàng và khả năng phối hợp giữa các lực lượng trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực tiếp tục có nhiều biến động.

Thanh Giang

Nguồn: WION, U.S. Army Europe and Africa.