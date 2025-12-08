Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thế giới

Mỹ và Israel tập trận hải quân chung nhằm đối phó các mối đe dọa trong khu vực

Lê Hà.
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Ngày 7/12, Lực lượng hải quân Mỹ và Israel đã khởi động cuộc tập trận hải quân thường niên Người bảo vệ nội tại (Intrinsic Defender) nhằm tăng cường năng lực phối hợp và ứng phó với các mối đe dọa tại Trung Đông. Cuộc tập trận diễn ra sau khi lực lượng hải quân Iran tiến hành các cuộc diễn tập tương tự ở Vịnh Ba Tư. Động thái song song của các bên phản ánh môi trường an ninh ngày càng cạnh tranh, trong bối cảnh Tel Aviv cảnh báo nguy cơ xung đột với Tehran có thể bùng phát trở lại.

Mỹ và Israel tập trận hải quân chung nhằm đối phó các mối đe dọa trong khu vực

Ngày 7/12, Lực lượng hải quân Mỹ và Israel đã khởi động cuộc tập trận hải quân thường niên Người bảo vệ nội tại (Intrinsic Defender) nhằm tăng cường năng lực phối hợp và ứng phó với các mối đe dọa tại Trung Đông. Cuộc tập trận diễn ra sau khi lực lượng hải quân Iran tiến hành các cuộc diễn tập tương tự ở Vịnh Ba Tư. Động thái song song của các bên phản ánh môi trường an ninh ngày càng cạnh tranh, trong bối cảnh Tel Aviv cảnh báo nguy cơ xung đột với Tehran có thể bùng phát trở lại.

Mỹ và Israel tập trận hải quân chung nhằm đối phó các mối đe dọa trong khu vực

Mỹ và Israel tập trận hải quân chung nhằm đối phó các mối đe dọa trong khu vực. Ảnh: The Times of Israel

Theo thông báo của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), cuộc tập trận Intrinsic Defender kéo dài một tuần, được tiến hành giữa Hải quân Israel và Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ. Mục tiêu của cuộc tập trận là “tăng cường hợp tác chiến lược - tác chiến giữa hai lực lượng và luyện tập xử lý các mối đe dọa trong khu vực.”

Cuộc tập trận năm nay tiếp nối các đợt triển khai tương tự vào các năm 2022 và 2023, diễn ra ngay sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tiến hành 2 ngày diễn tập hải quân tại Vịnh Persia, Biển Oman và eo biển Hormuz. Tehran cho biết cuộc diễn tập là “một màn thể hiện sự hiện diện chủ động và là lời cảnh báo gửi tới các hạm đội nước ngoài, đặc biệt là tàu chiến Mỹ trong khu vực.”

Theo truyền thông nhà nước Iran, trong ngày đầu diễn tập, lực lượng hải quân IRGC đã phát cảnh báo tới các tàu nước ngoài về “thông điệp cứng rắn” đối với mọi hành vi vi phạm tiềm tàng. Iran cũng thử nghiệm một loại tên lửa mới có tầm bắn vượt ngoài phạm vi Vịnh Persia, song không công bố thông số cụ thể.

Truyền thông Israel dẫn lời Tổng giám đốc Bộ Quốc phòng Amir Baram cho biết, Israel đang phát triển thêm nhiều công nghệ mới để chuẩn bị cho cuộc chiến tiềm tàng tiếp theo với Iran. Ông Baram phát biểu tại Hội nghị Quốc tế DefenseTech ở Tel Aviv: “Chúng ta đang ở thời điểm then chốt trước khi một mô hình mới xuất hiện. Sự gia tăng nhanh chóng năng lực phòng không và tên lửa đạn đạo của Iran,” được thúc đẩy bởi “ý thức hệ cực đoan,” đồng nghĩa rằng “mọi mặt trận vẫn đang mở,” và quân đội Israel phải sẵn sàng cho một cuộc xung đột khác”.

Lê Hà.

Nguồn: The Times of Israel, Iran intl.

Từ khóa:

#Tập trận #Mối đe dọa #Iran #Diễn tập #Quân đội Israel #Cảnh báo #Hải quân mỹ

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Nga công bố 3 lô vaccine ung thư mRNA đầu tiên

Nga công bố 3 lô vaccine ung thư mRNA đầu tiên

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Nga vừa giới thiệu 3 lô vaccine ung thư thử nghiệm đầu tiên, được phát triển tại Viện Gamaleya ở Moscow, nơi từng tạo ra vaccine COVID-19 Sputnik V. Đây là loại vaccine điều trị ung thư dựa trên công nghệ mRNA, kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để tùy...
Time vinh danh “Các kiến trúc sư AI” là Nhân vật của Năm 2025

Time vinh danh “Các kiến trúc sư AI” là Nhân vật của Năm 2025

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Tạp chí Time đã công bố lựa chọn “Architects of AI” (kiến trúc sư AI) là Nhân vật của năm 2025, nhằm ghi nhận tầm ảnh hưởng ngày càng sâu rộng của AI đối với truyền thông, chính trị, kinh tế và nhiều lĩnh vực khác của đời sống. Đây là lần đầu tiên...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh