Mỹ và Israel tập trận hải quân chung nhằm đối phó các mối đe dọa trong khu vực

Ngày 7/12, Lực lượng hải quân Mỹ và Israel đã khởi động cuộc tập trận hải quân thường niên Người bảo vệ nội tại (Intrinsic Defender) nhằm tăng cường năng lực phối hợp và ứng phó với các mối đe dọa tại Trung Đông. Cuộc tập trận diễn ra sau khi lực lượng hải quân Iran tiến hành các cuộc diễn tập tương tự ở Vịnh Ba Tư. Động thái song song của các bên phản ánh môi trường an ninh ngày càng cạnh tranh, trong bối cảnh Tel Aviv cảnh báo nguy cơ xung đột với Tehran có thể bùng phát trở lại.

Mỹ và Israel tập trận hải quân chung nhằm đối phó các mối đe dọa trong khu vực. Ảnh: The Times of Israel

Theo thông báo của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), cuộc tập trận Intrinsic Defender kéo dài một tuần, được tiến hành giữa Hải quân Israel và Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ. Mục tiêu của cuộc tập trận là “tăng cường hợp tác chiến lược - tác chiến giữa hai lực lượng và luyện tập xử lý các mối đe dọa trong khu vực.”

Cuộc tập trận năm nay tiếp nối các đợt triển khai tương tự vào các năm 2022 và 2023, diễn ra ngay sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tiến hành 2 ngày diễn tập hải quân tại Vịnh Persia, Biển Oman và eo biển Hormuz. Tehran cho biết cuộc diễn tập là “một màn thể hiện sự hiện diện chủ động và là lời cảnh báo gửi tới các hạm đội nước ngoài, đặc biệt là tàu chiến Mỹ trong khu vực.”

Theo truyền thông nhà nước Iran, trong ngày đầu diễn tập, lực lượng hải quân IRGC đã phát cảnh báo tới các tàu nước ngoài về “thông điệp cứng rắn” đối với mọi hành vi vi phạm tiềm tàng. Iran cũng thử nghiệm một loại tên lửa mới có tầm bắn vượt ngoài phạm vi Vịnh Persia, song không công bố thông số cụ thể.

Truyền thông Israel dẫn lời Tổng giám đốc Bộ Quốc phòng Amir Baram cho biết, Israel đang phát triển thêm nhiều công nghệ mới để chuẩn bị cho cuộc chiến tiềm tàng tiếp theo với Iran. Ông Baram phát biểu tại Hội nghị Quốc tế DefenseTech ở Tel Aviv: “Chúng ta đang ở thời điểm then chốt trước khi một mô hình mới xuất hiện. Sự gia tăng nhanh chóng năng lực phòng không và tên lửa đạn đạo của Iran,” được thúc đẩy bởi “ý thức hệ cực đoan,” đồng nghĩa rằng “mọi mặt trận vẫn đang mở,” và quân đội Israel phải sẵn sàng cho một cuộc xung đột khác”.

Lê Hà.

Nguồn: The Times of Israel, Iran intl.