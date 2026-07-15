Mỹ và Iraq thúc đẩy hợp tác kinh tế, nhất trí lộ trình rút quân

Ngày 14/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc hội đàm chính thức với Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi tại Nhà Trắng. Hai nhà lãnh đạo đã tập trung thảo luận toàn diện về lộ trình rút quân đội Mỹ, thúc đẩy hợp tác năng lượng và các giải pháp đảm bảo an ninh tại khu vực Eo biển Hormuz chiến lược.

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Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi thăm Mỹ. Ảnh: Southeast Missourian.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Ali al-Zaidi tuyên bố toàn bộ lực lượng quân đội Mỹ sẽ hoàn tất việc rút khỏi Iraq trước ngày 30/9 năm nay. Hiện nay, phần lớn binh sĩ Mỹ đang đồn trú tại khu vực Kurdistan – vùng lãnh thổ mà ông al-Zaidi khẳng định là một phần không thể tách rời của Iraq. Người đứng đầu Chính phủ Iraq nhấn mạnh kế hoạch tái thiết đất nước sau nhiều thập kỷ chịu ảnh hưởng nặng nề từ xung đột.

Thủ tướng Iraq nhấn mạnh nhu cầu cấp bách về nguồn lực cho công cuộc tái thiết đất nước sau nhiều thập kỷ xung đột. Để hiện thực hóa mục tiêu này, người đứng đầu Chính phủ Iraq đề xuất một vị thế và hạn ngạch khai thác phù hợp, công bằng hơn cho quốc gia này trong Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC).

Về phần mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh giá cao tiềm năng kinh tế và trữ lượng tài nguyên dồi dào của Iraq. Ông kỳ vọng hai nước sẽ sớm đạt được các thỏa thuận thương mại lớn trong lĩnh vực dầu mỏ, qua đó tạo thêm nhiều việc làm và thúc đẩy lợi ích cho cả hai bên. Nhìn lại lịch sử, nhà lãnh đạo Mỹ thừa nhận chiến dịch quân sự trong quá khứ tại quốc gia Trung Đông này là một sai lầm và đã gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng cho Iraq.

Chuyến thăm của Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi mở ra giai đoạn mới trong quan hệ song phương. Ảnh: Wion.

Liên quan đến vấn đề an ninh hàng hải quốc tế, hai bên đã dành thời gian thảo luận về tình hình tại Eo biển Hormuz. Tổng thống Donald Trump đề xuất hướng tới một cơ chế bảo vệ tự do hàng hải cởi mở, không áp các loại phí đối với tàu thuyền qua lại tuyến hàng hải huyết mạch này.

Đồng thời, Washington hoan nghênh các đối tác quốc tế tăng cường đầu tư để cùng chia sẻ trách nhiệm đảm bảo an ninh và ổn định chung cho khu vực. Chuyến thăm của Thủ tướng Ali al-Zaidi được đánh giá là bước khởi đầu quan trọng, mở ra chương mới trong quan hệ đối tác kinh tế và an ninh song phương.

Thanh Giang

Nguồn: Wion.