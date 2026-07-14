Thủ tướng Iraq thăm Mỹ, thúc đẩy hợp tác năng lượng và an ninh

Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi đã đến Washington, bắt đầu chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi ông nhậm chức hồi tháng 5. Trong chuyến thăm, ông dự kiến hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng nhiều quan chức cấp cao nhằm thúc đẩy quan hệ song phương, với trọng tâm là hợp tác năng lượng, đầu tư và an ninh.

Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi đến Washington ngày 13/7, bắt đầu chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi nhậm chức hồi tháng 5. Ảnh: Reuters.

Theo Hãng thông tấn nhà nước Iraq (INA), ông al-Zaidi dẫn đầu phái đoàn gồm các quan chức chính phủ và đại diện giới doanh nghiệp.

Người phát ngôn Chính phủ Iraq Haider al-Aboudi cho biết, hai bên dự kiến ký một loạt biên bản ghi nhớ và thỏa thuận trong lĩnh vực dầu khí, tạo điều kiện để các doanh nghiệp Mỹ tham gia nâng cao năng lực khai thác năng lượng của Iraq, đồng thời phát triển các tuyến xuất khẩu thay thế nhằm giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz.

Ngoài lĩnh vực năng lượng, Iraq cũng kỳ vọng thu hút thêm đầu tư của Mỹ vào hạ tầng, sản xuất, công nghệ và kinh tế số, qua đó thúc đẩy đa dạng hóa nền kinh tế và giảm phụ thuộc vào nguồn thu từ dầu mỏ.

An ninh tiếp tục là một trong những nội dung trọng tâm của các cuộc hội đàm giữa lãnh đạo Mỹ và Iraq. Ảnh: AP.

An ninh tiếp tục là một trong những nội dung trọng tâm của các cuộc hội đàm. Chính phủ Iraq đang triển khai kế hoạch đưa toàn bộ lực lượng vũ trang và vũ khí trong nước về dưới sự kiểm soát của Nhà nước, trong đó có yêu cầu các nhóm vũ trang có quan hệ với Iran phải bàn giao vũ khí trước cuối tháng 9.

Đây cũng là thời điểm lực lượng Mỹ còn lại tại Iraq dự kiến hoàn tất quá trình rút quân theo kế hoạch. Washington được cho là mong muốn Baghdad có những bước đi cụ thể nhằm hạn chế ảnh hưởng của các nhóm vũ trang thân Iran, sau khi một số lực lượng này từng tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào binh sĩ Mỹ trong thời gian căng thẳng giữa Washington và Tehran.

Theo truyền thông khu vực, việc kiểm soát các nhóm vũ trang được xem là yếu tố quan trọng để mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa hai nước, chuyển trọng tâm từ hợp tác quân sự sang phát triển kinh tế và đầu tư.

Trước chuyến thăm, Tổng thống Donald Trump bày tỏ sự ủng hộ đối với Thủ tướng al-Zaidi, đồng thời khẳng định mong muốn tăng cường quan hệ với chính quyền mới của Iraq. Việc lựa chọn Washington là điểm đến đầu tiên trong chương trình công du nước ngoài được xem là tín hiệu cho thấy Baghdad coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với Mỹ trong giai đoạn mới.

Thu Uyên

Nguồn: Al Jazeera.