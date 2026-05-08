Mỹ và Iran đấu hỏa lực, Tổng thống Trump khẳng định lệnh ngừng bắn vẫn có hiệu lực

Ngày 7/5, Mỹ và Iran đã xảy ra đấu hỏa lực tại khu vực eo biển Hormuz trong diễn biến được đánh giá là phép thử nghiêm trọng nhất đối với lệnh ngừng bắn kéo dài một tháng qua giữa hai bên. Tuy nhiên, cả Washington và Tehran đều phát tín hiệu không muốn để căng thẳng tiếp tục leo thang.

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Truxtun khai hỏa pháo MK 45 cỡ 5 inch trong cuộc diễn tập bắn đạn thật khi hoạt động trên Ấn Độ Dương ngày 17/4/2026.. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Quân đội Iran cáo buộc Mỹ vi phạm lệnh ngừng bắn khi tấn công hai tàu đang di chuyển vào eo biển Hormuz và tiến hành không kích nhằm vào lãnh thổ Iran. Phía Iran cho biết đã đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào tàu quân sự Mỹ ở phía Đông eo biển Hormuz và phía Nam cảng Chabahar.

Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) khẳng định các lực lượng Mỹ hành động nhằm đáp trả các cuộc tấn công từ phía Iran. Theo CENTCOM, Iran đã sử dụng tên lửa, thiết bị bay không người lái và xuồng cao tốc nhằm vào ba tàu khu trục của Hải quân Mỹ, song không gây thiệt hại. Phía Mỹ cho biết đã tiến hành các đợt tấn công nhằm vào các vị trí tên lửa, thiết bị bay không người lái cùng một số mục tiêu khác của Iran để đáp trả.

CENTCOM nhấn mạnh Mỹ không tìm cách leo thang căng thẳng nhưng vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng bảo vệ lực lượng của mình trong khu vực.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran tuyên bố các cuộc tấn công của Tehran đã gây “thiệt hại đáng kể” cho phía Mỹ. Tuy nhiên, Washington bác bỏ thông tin này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp Nhỏ ở Phòng Đông, Nhà Trắng, thủ đô Washington D.C., Mỹ, ngày 4/5/2026. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó khẳng định lệnh ngừng bắn vẫn có hiệu lực và tìm cách hạ thấp mức độ nghiêm trọng của vụ việc. Trên mạng xã hội, ông cho biết ba tàu khu trục Mỹ đã bị tấn công nhưng không hứng chịu thiệt hại nào, đồng thời tuyên bố các xuồng cao tốc của Iran tham gia vụ tấn công đã bị phá hủy.

Ông Trump cũng kêu gọi Iran sớm chấp nhận giải pháp đàm phán nhằm chấm dứt xung đột, đồng thời cảnh báo Mỹ sẽ có phản ứng mạnh hơn nếu không đạt được thỏa thuận.

Các diễn biến mới xảy ra trong lúc Washington đang chờ phản hồi của Tehran đối với đề xuất của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột, song chưa giải quyết các vấn đề then chốt như chương trình hạt nhân của Iran hay hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz. Iran cho biết hiện chưa đưa ra quyết định cuối cùng đối với đề xuất này.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters.