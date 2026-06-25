Mỹ và IAEA sẽ thanh sát các cơ sở hạt nhân Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa cho biết nếu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) nối lại hoạt động thanh sát các cơ sở hạt nhân của Iran, các chuyên gia Mỹ cũng sẽ tham gia đoàn thanh sát.

Tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ sẽ tham gia thanh sát vật liệu uranium làm giàu của Iran cùng IAEA. Ảnh: Reuters.

Theo Fox News, trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với phóng viên Tracy Ingest ngày 24/6 (giờ địa phương), Tổng thống Trump cho rằng không cần vội vàng cử đoàn thanh sát tới Iran, song khi IAEA tiến hành kiểm tra nhằm xác minh lượng urani làm giàu cấp độ cao tại nước này, các chuyên gia Mỹ cũng sẽ có mặt trong đoàn.

Trước đó một ngày, trong cuộc gặp với báo giới tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump cũng tuyên bố: “Đoàn thanh sát của IAEA sẽ vào các cơ sở hạt nhân của Iran vào thời điểm thích hợp.” Đề cập tới tuyên bố của Tehran rằng “chưa có kế hoạch nối lại thanh sát”, ông Trump khẳng định nếu thông tin đó là chính xác, ông sẽ hủy ngay các cuộc gặp liên quan.

Chính quyền Mỹ cho rằng Iran đã chấp thuận để IAEA nối lại hoạt động thanh sát sau khi hai bên ký biên bản ghi nhớ về chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, phía Iran bác bỏ thông tin này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei ngày 24/6 khẳng định Tehran chưa chấp nhận để IAEA thanh sát các cơ sở hạt nhân từng là mục tiêu của các cuộc không kích của Mỹ. Theo ông, việc có nối lại các hoạt động thanh sát hay không sẽ phụ thuộc vào các cuộc đàm phán sắp tới và kết quả đạt được.

Cũng trong ngày 24/6, phát biểu tại cuộc gặp các nghị sĩ đảng Cộng hòa ở Thượng viện Mỹ, Tổng thống Trump bày tỏ lạc quan về tiến trình đàm phán với Iran. Ông cho rằng Tehran đang đưa ra những nhượng bộ đáng kể và các cuộc thương lượng đang diễn ra theo hướng tích cực.

Giới quan sát nhận định những phát biểu trên nhằm nhấn mạnh kết quả của tiến trình đàm phán, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump đang đối mặt với những ý kiến trong nước cho rằng Washington có thể đã đưa ra quá nhiều nhượng bộ đối với Iran.

Thúy Hà