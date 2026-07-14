Mỹ tuyên bố sẽ triển khai chiến dịch nhằm vô hiệu hóa ICC

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố triển khai một chiến dịch toàn diện nhằm làm suy giảm ảnh hưởng của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), đồng thời khẳng định sẽ sử dụng các biện pháp ngoại giao, kinh tế và pháp lý để ngăn cơ quan này điều tra hoặc truy tố công dân, binh sĩ và quan chức Mỹ.

Hình ảnh bên ngoài Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) tại The Hague, Hà Lan. Ảnh: Reuters.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, chiến dịch sẽ huy động “phản ứng toàn diện của chính phủ” nhằm từng bước vô hiệu hóa khả năng hoạt động của ICC nếu tòa án tiếp tục thực hiện các hành động mà Washington cho là đe dọa chủ quyền của Mỹ. Các biện pháp đang được xem xét gồm mở rộng lệnh trừng phạt đối với các quan chức ICC và các tổ chức liên quan, hạn chế hoặc thu hồi thị thực, cấm đi lại, đồng thời gia tăng sức ép ngoại giao đối với các quốc gia thành viên của tòa án.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington cũng đang vận động các nước có quan hệ hợp tác quốc phòng hoặc thực thi pháp luật với Mỹ từ chối công nhận thẩm quyền của ICC đối với các quan chức và quân nhân Mỹ. Theo quan chức này, những quốc gia tiếp tục hưởng lợi từ sự bảo trợ an ninh của Mỹ nhưng vẫn ủng hộ ICC có thể phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ hơn trong quan hệ với Washington.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: Reuters.

Trong thông điệp video đăng trên mạng xã hội X và bài bình luận trên báo The Wall Street Journal, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng ICC đã vượt ra ngoài sứ mệnh ban đầu là truy tố các tội ác nghiêm trọng nhất để trở thành một thiết chế can thiệp vào chủ quyền của các quốc gia. Ông khẳng định chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ từng bước làm suy giảm ảnh hưởng của ICC nếu cần thiết, đồng thời cáo buộc tòa án và các tổ chức ủng hộ đang sử dụng luật pháp quốc tế như một công cụ để gây sức ép đối với Mỹ.

Washington tiếp tục khẳng định ICC không có thẩm quyền đối với công dân Mỹ do nước này chưa phê chuẩn Quy chế Rome, đồng thời phản đối cuộc điều tra của ICC liên quan đến các cáo buộc nhằm vào binh sĩ Mỹ tại Afghanistan.

Quan hệ giữa Washington và ICC đã nhiều lần căng thẳng, đặc biệt sau khi ICC ban hành lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant vào năm 2024. Năm ngoái, Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với 11 quan chức ICC, trong khi ba thẩm phán của tòa án đã khởi kiện chính quyền Mỹ hồi tháng 6 năm nay.

Được thành lập năm 2002 theo Quy chế Rome, ICC là cơ quan xét xử các cá nhân bị cáo buộc phạm tội diệt chủng, tội phạm chiến tranh, tội chống loài người và tội xâm lược.

Đến nay, ICC và các quốc gia đồng minh của Mỹ chưa đưa ra phản hồi chính thức trước những tuyên bố và động thái mới từ Washington.

Minh Phương

Nguồn: AA, France 24.