Mỹ tiếp tục trừng phạt các quan chức Tòa án Hình sự Quốc tế

RIA Novosti đưa tin Bộ Tài chính Mỹ ngày 20/8 thông báo đã áp đặt trừng phạt thêm 4 quan chức của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC).

Trụ sở Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) ở La Haye, Hà Lan. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Những quan chức mới bị đưa vào danh sách trừng phạt gồm có 2 thẩm phán ICC là Nicolas Gillou (người Pháp) và Kimberly Prost (người Canada) cùng 2 phó công tố ICC là Nazhat Shameem Khan (người Fiji) và Mame Mandiaye Niang (người Senegal).

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính Mỹ cũng đã cấp giấy phép cho phép các giao dịch liên quan đến những cá nhân này được thực hiện đến ngày 19/9/2025.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ những cá nhân nêu trên đã trực tiếp tham gia nỗ lực của ICC nhằm điều tra, bắt giữ, giam giữ hoặc truy tố công dân Mỹ hoặc Israel "mà không có sự đồng ý của 2 quốc gia này."

Ngay sau đó, Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đã lên tiếng chỉ trích việc chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố lệnh trừng phạt mới đối với 4 quan chức của cơ quan này.

Thông cáo ICC nhấn mạnh: “Các lệnh trừng phạt này là cuộc tấn công trắng trợn nhằm vào tính độc lập của một cơ quan tư pháp trung lập hoạt động theo ủy quyền của 125 quốc gia thành viên thuộc mọi khu vực."

Thông cáo cũng cho rằng điều này là “sự xúc phạm” đối với các quốc gia thành viên ICC, trật tự quốc tế dựa trên luật lệ cũng như “hàng triệu nạn nhân vô tội trên toàn thế giới.”

ICC cũng khẳng định “sẽ tiếp tục thực hiện các sứ mệnh hoàn toàn phù hợp với khuôn khổ pháp lý, bất chấp mọi sức ép hay đe dọa."

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã lên tiếng hoan nghênh lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào các quan chức ICC, đồng thời coi đây là bước đi nhằm “chống lại chiến dịch bôi nhọ sai trái nhắm vào Nhà nước Israel và Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF)”./.

Theo TTXVN