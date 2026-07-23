Mỹ - Trung nỗ lực kiểm soát bất đồng

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại thủ đô Manila (Philippines), trong nỗ lực kiểm soát những bất đồng và chuẩn bị cho cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 9 tới.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio có cuộc gặp song phương với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị bên lề cuộc họp các ngoại trưởng ASEAN tại Manila, Philippines, ngày 22 tháng 7 Ảnh: AFP.

Phát biểu sau cuộc gặp, Ngoại trưởng Rubio thừa nhận giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn tồn tại “những khác biệt lớn” và tình trạng này có thể sẽ kéo dài trong tương lai. Tuy nhiên, ông cho biết hai bên nhất trí cần quản lý hiệu quả các bất đồng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho chuyến thăm Mỹ sắp tới của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Về phần mình, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Ngoại trưởng Vương Nghị nhấn mạnh Mỹ cần tôn trọng các lợi ích cốt lõi của Trung Quốc, xử lý thỏa đáng những khác biệt và quan ngại chính đáng của Bắc Kinh. Phía Trung Quốc đánh giá cuộc hội đàm diễn ra theo hướng “thực chất, tích cực và mang tính xây dựng”, đồng thời cho biết hai bên nhất trí tiếp tục chuẩn bị cho các cuộc tiếp xúc cấp cao trong thời gian tới.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Trung tiếp tục đối mặt nhiều thách thức, từ cạnh tranh chiến lược, tranh chấp thương mại cho đến các vấn đề an ninh khu vực.

Ngày 22/7, Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) đã thông qua quy định mới nhằm mở rộng các biện pháp kiểm soát đối với công nghệ Trung Quốc, theo đó không cấp chứng nhận lưu hành cho các thiết bị điện tử có sử dụng linh kiện cốt lõi do các doanh nghiệp Trung Quốc bị coi là rủi ro đối với an ninh quốc gia sản xuất.

Động thái này đánh dấu bước mở rộng trong chính sách hạn chế công nghệ của Washington, từ việc cấm các sản phẩm hoàn chỉnh sang kiểm soát cả chuỗi cung ứng linh kiện, nhằm ngăn các doanh nghiệp Trung Quốc tiếp cận thị trường Mỹ thông qua các sản phẩm do bên thứ ba chế tạo.

Trước đó, FCC đã đưa Huawei và ZTE vào danh sách các doanh nghiệp bị coi là đe dọa an ninh quốc gia, đồng thời cấm lưu hành các thiết bị viễn thông mới của hai công ty này tại thị trường Mỹ từ năm 2022. Tuy nhiên, những sản phẩm do các nhà sản xuất khác chế tạo nhưng có tích hợp linh kiện của Huawei vẫn được phép lưu hành, điều mà FCC gọi là “lỗ hổng linh kiện”.

Mỹ mở rộng hạn chế đối với linh kiện công nghệ Trung Quốc. Ảnh: Chosun.

Trong thời gian qua, FCC liên tục mở rộng phạm vi các biện pháp hạn chế, bao gồm cấm nhập khẩu thêm thiết bị viễn thông của các doanh nghiệp Trung Quốc nằm trong danh sách rủi ro an ninh, đề xuất hạn chế phần lớn thiết bị bay không người lái (UAV) phục vụ mục đích quân sự, siết quản lý các mẫu UAV và bộ định tuyến nhập khẩu, đồng thời xem xét cấm các nhà mạng Mỹ kết nối với các doanh nghiệp viễn thông Trung Quốc bị liệt kê trong danh sách hạn chế.

Theo giới phân tích, việc Washington mở rộng kiểm soát từ thiết bị hoàn chỉnh sang linh kiện cốt lõi và hạ tầng viễn thông cho thấy cạnh tranh công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc đang bước sang giai đoạn mới, với phạm vi bao trùm toàn bộ chuỗi cung ứng công nghệ. Đây được đánh giá là xu hướng có thể tiếp tục làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ công nghệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Thúy Hà

Nguồn: Al Jazeera/Chosun