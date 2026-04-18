Mỹ trì hoãn chuyển giao vũ khí cho châu Âu do căng thẳng Trung Đông

Mỹ đã thông báo với một số quốc gia châu Âu về khả năng trì hoãn các hợp đồng chuyển giao vũ khí, trong bối cảnh nhu cầu sử dụng gia tăng liên quan đến xung đột với Iran, làm gia tăng sức ép lên nguồn dự trữ quân sự.

Các đơn vị thuộc hệ thống phòng không Patriot tại một căn cứ quân sự ở Ba Lan ngày 3/7/2023. Ảnh: REUTERS

Theo hãng tin Reuters, dẫn lời 5 nguồn tin am hiểu vấn đề, các quan chức Mỹ đã thông báo với một số đối tác châu Âu rằng việc bàn giao một số lô vũ khí theo hợp đồng trước đó có thể bị chậm lại.

Các nguồn tin cho biết, tình trạng này phản ánh mức độ căng thẳng đối với nguồn cung vũ khí và đạn dược của Mỹ, trong bối cảnh chiến dịch quân sự liên quan đến Iran – bắt đầu từ các cuộc không kích của Mỹ và Israel ngày 28/2 tiếp tục tiêu tốn đáng kể nguồn lực.

Việc trì hoãn được cho là sẽ ảnh hưởng tới một số quốc gia châu Âu, trong đó có các nước khu vực Baltic và Bắc Âu. Một phần các lô vũ khí nằm trong khuôn khổ chương trình Bán vũ khí cho nước ngoài (FMS), theo đó các quốc gia mua vũ khí do Mỹ sản xuất với sự hỗ trợ và chấp thuận của Washington.

Trong những ngày gần đây, phía Mỹ đã gửi thông điệp song phương tới các nước liên quan, thông báo về khả năng chậm tiến độ bàn giao. Ngày 18/4, Bộ Quốc phòng Estonia và Lithuania xác nhận đã được Mỹ thông tin về việc này.

Tình trạng chậm giao vũ khí gây không ít bức xúc tại các thủ đô châu Âu, khiến một số nước cân nhắc nhiều hơn tới các hệ thống vũ khí sản xuất trong khu vực. Ảnh: Tass

Phản hồi về vấn đề này, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh quân đội nước này vẫn là lực lượng mạnh nhất thế giới và sẽ bảo đảm đáp ứng nhu cầu của Mỹ cũng như các đồng minh, đối tác, song không bình luận chi tiết vì lý do an ninh hoạt động.

Một số quan chức châu Âu cho rằng việc trì hoãn đang đặt họ vào tình thế khó khăn. Dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump, Washington đã thúc đẩy các đồng minh NATO tại châu Âu tăng mua vũ khí do Mỹ sản xuất, trong đó có thông qua chương trình FMS, nhằm chia sẻ gánh nặng quốc phòng.

Tuy nhiên, tình trạng chậm giao hàng không phải là mới và đã gây không ít bức xúc tại các thủ đô châu Âu, khiến một số nước cân nhắc nhiều hơn tới các hệ thống vũ khí sản xuất trong khu vực.

Các quan chức Mỹ cho biết nhu cầu vũ khí hiện tập trung cho chiến dịch tại Trung Đông, đồng thời cho rằng một số nước châu Âu chưa hỗ trợ đầy đủ trong việc bảo đảm an ninh tại khu vực eo biển Strait of Hormuz.

Theo các nguồn tin, các loại vũ khí bị trì hoãn bao gồm nhiều dạng đạn dược, có thể phục vụ cả mục đích tấn công và phòng thủ. Một số quốc gia bị ảnh hưởng không được nêu tên do liên quan đến các thông tin nhạy cảm về quốc phòng, nhất là những nước có chung đường biên giới với Nga.

Bích Hồng

Nguồn: Reuters