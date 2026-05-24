Mỹ tiến hành diễn tập phản ứng nhanh tại thủ đô Caracas của Venezuela

Ngày 23/5, quân đội Mỹ đã tiến hành một cuộc diễn tập phản ứng nhanh tại thủ đô Caracas của Venezuela, với sự tham gia của lực lượng Thủy quân Lục chiến và máy bay quân sự MV-22B Osprey.

Một máy bay MV-22B Osprey của Thủy quân lục chiến Mỹ tiếp cận đại sứ quán Mỹ trong một cuộc tập trận quân sự, tại Caracas, Venezuela, ngày 23 tháng 5 năm 2026. Ảnh: Reuters.

Hai máy bay MV-22B Osprey đã bay qua khu vực Đại sứ quán Mỹ tại Caracas và hạ cánh xuống bãi đỗ xe, trong khi lực lượng trên máy bay triển khai đổ bộ. Đây được mô tả là hoạt động nhằm kiểm tra khả năng phản ứng nhanh của lực lượng Mỹ trong các tình huống khẩn cấp.

Theo Đại sứ quán Mỹ tại Venezuela, việc duy trì năng lực phản ứng nhanh là “yếu tố then chốt trong mức độ sẵn sàng nhiệm vụ”, không chỉ tại Venezuela mà trên phạm vi toàn cầu. Trong một tuyên bố, Đại sứ quán Mỹ khẳng định vẫn “cam kết bảo đảm thực hiện” kế hoạch ba giai đoạn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, “đặc biệt là tiến trình ổn định Venezuela”.

Chính phủ Venezuela cho biết đã được thông báo trước về cuộc diễn tập và khẳng định đây là hoạt động huấn luyện sơ tán trong trường hợp khẩn cấp y tế hoặc thảm họa. Tuy nhiên, Bộ Thông tin Venezuela chưa đưa ra bình luận chính thức.

Cuộc diễn tập diễn ra trong bối cảnh Đại sứ quán Mỹ tại Caracas vừa được mở cửa trở lại sau thời gian gián đoạn quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Trước đó, máy bay quân sự Mỹ từng xuất hiện tại Caracas vào đầu tháng 1/2026, trong chiến dịch bắt giữ cựu Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và phu nhân Cilia Flores. Phía Venezuela cho biết vụ việc khiến ít nhất 100 người thiệt mạng.

Theo phía Mỹ, các máy bay Osprey tham gia diễn tập thuộc Phi đội Tiltrotor Hạng trung 263 của Thủy quân Lục chiến, đơn vị đang được triển khai trên tàu đổ bộ USS Iwo Jima tại khu vực Caribe.

Tư lệnh Bộ Chỉ huy miền Nam Mỹ (SOUTHCOM), tướng Thủy quân Lục chiến Francis Donovan, đã trực tiếp tham gia giám sát cuộc diễn tập và có các cuộc làm việc với quan chức Venezuela và nhân viên đại sứ quán Mỹ tại Caracas. SOUTHCOM cho biết đây là chuyến thăm Caracas lần thứ hai trong năm của ông Donovan. Trước đó, trong chuyến thăm hồi tháng 2, ông đã làm việc với các bộ trưởng quốc phòng và nội vụ Venezuela.

Thanh Vân

Nguồn: Reuters, Pbs.