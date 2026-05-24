Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thế giới

Mỹ tiến hành diễn tập phản ứng nhanh tại thủ đô Caracas của Venezuela

Thanh Vân
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Ngày 23/5, quân đội Mỹ đã tiến hành một cuộc diễn tập phản ứng nhanh tại thủ đô Caracas của Venezuela, với sự tham gia của lực lượng Thủy quân Lục chiến và máy bay quân sự MV-22B Osprey.

Mỹ tiến hành diễn tập phản ứng nhanh tại thủ đô Caracas của Venezuela

Ngày 23/5, quân đội Mỹ đã tiến hành một cuộc diễn tập phản ứng nhanh tại thủ đô Caracas của Venezuela, với sự tham gia của lực lượng Thủy quân Lục chiến và máy bay quân sự MV-22B Osprey.

Mỹ tiến hành diễn tập phản ứng nhanh tại thủ đô Caracas của Venezuela

Một máy bay MV-22B Osprey của Thủy quân lục chiến Mỹ tiếp cận đại sứ quán Mỹ trong một cuộc tập trận quân sự, tại Caracas, Venezuela, ngày 23 tháng 5 năm 2026. Ảnh: Reuters.

Hai máy bay MV-22B Osprey đã bay qua khu vực Đại sứ quán Mỹ tại Caracas và hạ cánh xuống bãi đỗ xe, trong khi lực lượng trên máy bay triển khai đổ bộ. Đây được mô tả là hoạt động nhằm kiểm tra khả năng phản ứng nhanh của lực lượng Mỹ trong các tình huống khẩn cấp.

Theo Đại sứ quán Mỹ tại Venezuela, việc duy trì năng lực phản ứng nhanh là “yếu tố then chốt trong mức độ sẵn sàng nhiệm vụ”, không chỉ tại Venezuela mà trên phạm vi toàn cầu. Trong một tuyên bố, Đại sứ quán Mỹ khẳng định vẫn “cam kết bảo đảm thực hiện” kế hoạch ba giai đoạn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, “đặc biệt là tiến trình ổn định Venezuela”.

Chính phủ Venezuela cho biết đã được thông báo trước về cuộc diễn tập và khẳng định đây là hoạt động huấn luyện sơ tán trong trường hợp khẩn cấp y tế hoặc thảm họa. Tuy nhiên, Bộ Thông tin Venezuela chưa đưa ra bình luận chính thức.

Mỹ tiến hành diễn tập phản ứng nhanh tại thủ đô Caracas của Venezuela

Cuộc diễn tập diễn ra trong bối cảnh Đại sứ quán Mỹ tại Caracas vừa được mở cửa trở lại sau thời gian gián đoạn quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Ảnh: Reuters.

Cuộc diễn tập diễn ra trong bối cảnh Đại sứ quán Mỹ tại Caracas vừa được mở cửa trở lại sau thời gian gián đoạn quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Trước đó, máy bay quân sự Mỹ từng xuất hiện tại Caracas vào đầu tháng 1/2026, trong chiến dịch bắt giữ cựu Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và phu nhân Cilia Flores. Phía Venezuela cho biết vụ việc khiến ít nhất 100 người thiệt mạng.

Theo phía Mỹ, các máy bay Osprey tham gia diễn tập thuộc Phi đội Tiltrotor Hạng trung 263 của Thủy quân Lục chiến, đơn vị đang được triển khai trên tàu đổ bộ USS Iwo Jima tại khu vực Caribe.

Tư lệnh Bộ Chỉ huy miền Nam Mỹ (SOUTHCOM), tướng Thủy quân Lục chiến Francis Donovan, đã trực tiếp tham gia giám sát cuộc diễn tập và có các cuộc làm việc với quan chức Venezuela và nhân viên đại sứ quán Mỹ tại Caracas. SOUTHCOM cho biết đây là chuyến thăm Caracas lần thứ hai trong năm của ông Donovan. Trước đó, trong chuyến thăm hồi tháng 2, ông đã làm việc với các bộ trưởng quốc phòng và nội vụ Venezuela.

Thanh Vân

Nguồn: Reuters, Pbs.

Từ khóa:

#Venezuela #Diễn tập #Phản ứng #Thủy quân lục chiến #Thủ đô #Quân đội Mỹ #Máy bay quân sự Mỹ #nhanh #Đại sứ quán #Tổng thống mỹ donald trump

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Nghi phạm nổ súng gần Nhà Trắng đã tử vong

Nghi phạm nổ súng gần Nhà Trắng đã tử vong

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Một vụ nổ súng xảy ra gần Nhà Trắng tối 23/5 (giờ địa phương) đã khiến khu vực này bị phong tỏa trong thời gian ngắn. Cơ quan Mật vụ Mỹ xác nhận nghi phạm đã thiệt mạng sau khi đấu súng với lực lượng an ninh.
Thủ tướng Ấn Độ hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ về khủng hoảng năng lượng và hợp tác chiến lược

Thủ tướng Ấn Độ hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ về khủng hoảng năng lượng và hợp tác chiến lược

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 23/5, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Ấn Độ bốn ngày, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã có cuộc hội đàm quan trọng với Thủ tướng nước chủ nhà Narendra Modi nhằm thảo luận về các giải pháp tháo gỡ cuộc khủng hoảng cung ứng năng lượng và củng...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh