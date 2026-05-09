Mỹ thúc giục Italia và đồng minh châu Âu thiết lập "lằn ranh đỏ" với Tehran

Trong chuyến công du hai ngày (từ 6-8/5/2026) tới Rome, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã thúc giục Châu Âu hãy vượt qua những lời lẽ suông và có những hành động cụ thể chống lại Iran, cũng như thể hiện các nỗ lực hàn gắn quan hệ với Italia.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu trong cuộc họp báo tại Đại sứ quán Mỹ ở Rome, thứ Sáu, ngày 8 tháng 5 năm 2026. Ảnh: AP

Phát biểu sau các cuộc gặp với Thủ tướng Italia Giorgia Meloni và Ngoại trưởng Antonio Tajani, Ngoại trướng Mỹ Marco Rubio cảnh báo rằng Tehran đang cố gắng “bình thường hóa” quyền kiểm soát đối với eo biển Hormuz – một tuyến hàng hải quốc tế mang tính chiến lược, gọi động thái này là “không thể chấp nhận được” và là mối đe dọa đối với an ninh toàn cầu.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói: “Ai cũng nói Iran là mối đe dọa. Ai cũng nói Iran không thể có vũ khí hạt nhân... nhưng bạn phải làm gì đó để ngăn chặn điều này. Nếu câu trả lời là không... thì bạn cần phải có bằng chứng thuyết phục hơn là chỉ những tuyên bố mạnh mẽ.”

Ông thúc giục châu Âu cần có những bước đi thực chất hơn là những văn bản chỉ trích thuần túy.

Ngoại trưởng Mỹ khẳng định Washington đã sẵn sàng các kịch bản quân sự nếu Iran tấn công tài sản hàng hải của Mỹ, tuyên bố rằng: "Lằn ranh đỏ đã rõ ràng. Nếu họ đe dọa người Mỹ, họ sẽ bị thổi bay".

Dù giữ lập trường cứng rắn, ông cho biết Mỹ vẫn đang theo đuổi lộ trình ngoại giao, bao gồm một dự thảo nghị quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về tự do hàng hải.

Về phần mình, Thủ tướng Giorgia Meloni mô tả cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio là một diễn đàn “thẳng thắn, hiệu quả và mang tính xây dựng”, nơi hai bên đi sâu vào các trọng tâm chiến lược từ quan hệ song phương đến những điểm nóng toàn cầu.

Thủ tướng Ý Giorgia Meloni (phải) chào đón Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio (trái) tại văn phòng chính phủ Cung điện Chigi ở Rome, Ý, ngày 08 tháng 5 năm 2026. Ảnh: Reuters

Sau cuộc gặp, bà Meloni nhấn mạnh một quan điểm thực tế: “Dù cả hai đều đề cao giá trị cốt lõi của mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương, nhưng chúng tôi cũng hiểu rằng, mỗi quốc gia đều có trách nhiệm ưu tiên bảo vệ lợi ích dân tộc của chính mình.”

Tuy nhiên, phía sau những nỗ lực xích lại gần nhau, những rạn nứt quan điểm về vấn đề Iran vẫn chưa thể khỏa lấp. Italia duy trì lập trường cứng rắn khi phản đối các chiến dịch ném bom của Mỹ và Israel, hành động mà bà Meloni thẳng thắn gọi là “bất hợp pháp”, đồng thời khước từ tham gia vào bất kỳ hoạt động tấn công nào.

Rome sẵn sàng điều động lực lượng hải quân hỗ trợ rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz ngay khi một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài được thiết lập, đồng thời duy trì sự hiện diện trong phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Lebanon (UNIFIL). Cuối cùng, phía Italia nhấn mạnh việc duy trì quân đội Mỹ tại châu Âu là yếu tố sống còn cho an ninh khu vực, trong bối cảnh những lo ngại về việc cắt giảm quân số đang ngày một gia tăng.

Ông Rubio cho biết “chưa có quyết định cuối cùng” nào được đưa ra về việc điều chỉnh quân số NATO, lưu ý rằng bất kỳ thay đổi nào cũng sẽ phụ thuộc vào lợi ích quốc gia của Mỹ và các ưu tiên toàn cầu.

Nhật Lệ

Nguồn: Euronews, The Hill, abc news