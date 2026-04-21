Mỹ thúc đẩy sản xuất nhiên liệu hóa thạch, bảo đảm cho quốc phòng

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký ban hành một loạt bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy gia tăng sản xuất nhiên liệu hóa thạch trong nước, phục vụ mục tiêu bảo đảm sẵn sàng quốc phòng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một sự kiện ở thành phố Phoenix, bang Arizona. Ảnh: Reuters.

Các văn bản này dẫn lại sắc lệnh hành pháp ban bố tình trạng khẩn cấp năng lượng quốc gia ngày 20/1/2025, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết phải mở rộng sản xuất dầu mỏ, than đá và khí tự nhiên nhằm tránh nguy cơ thiếu hụt nguồn lực công nghiệp hoặc các mặt hàng công nghệ thiết yếu có thể ảnh hưởng đến năng lực quốc phòng.

Một bản ghi nhớ nêu rõ nguồn cung năng lượng hiện tại của Mỹ còn chưa ổn định, có thể tác động đến an ninh quốc gia và tăng trưởng kinh tế. Tổng thống Mỹ khẳng định việc bảo đảm năng lực sản xuất, lọc hóa dầu và hệ thống hậu cần trong nước là yếu tố quan trọng đối với trạng thái sẵn sàng quốc phòng.

Theo Tổng thống Mỹ, dầu mỏ đóng vai trò cung cấp năng lượng cho lực lượng vũ trang, nền tảng công nghiệp và các cơ sở hạ tầng thiết yếu; nếu không có các biện pháp kịp thời, năng lực quốc phòng có thể đối mặt nguy cơ gián đoạn.

Tổng thống Mỹ đã giao Bộ trưởng Năng lượng triển khai các biện pháp cụ thể, bao gồm thực hiện hoạt động mua sắm, cam kết và sử dụng các công cụ tài chính cần thiết nhằm hỗ trợ các dự án liên quan.

Quốc kỳ Mỹ được treo tại mỏ dầu Wilmington, phía Nam thành phố Los Angeles, bang California. Ảnh tư liệu.

Các bản ghi nhớ cũng viện dẫn Defense Production Act – đạo luật cho phép Tổng thống huy động và mở rộng năng lực sản xuất trong nước để phục vụ các mục tiêu quốc phòng.

Kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã triển khai nhiều chính sách nhằm hỗ trợ ngành dầu khí, như ký sắc lệnh tăng cường khai thác năng lượng trong nước, điều chỉnh các tiêu chuẩn khí thải phương tiện và nới lỏng một số hạn chế đối với hoạt động khai thác tại bang Alaska.

Bên cạnh đó, ông cũng dỡ bỏ quyết định tạm dừng phê duyệt các đơn xin xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) sang một số quốc gia, được ban hành vào tháng 1/2024 dưới thời Joe Biden. Một số đánh giá trước đó cho rằng việc mở rộng xuất khẩu LNG có thể làm gia tăng chi phí trong nước.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh giá năng lượng có biến động, qua đó tạo áp lực đối với chi phí sinh hoạt. Bộ Nông nghiệp Mỹ dự báo giá thực phẩm trong năm 2026 sẽ tăng 3,6%, cao hơn mức trung bình trong 20 năm qua.

Thanh Hằng

Nguồn: The Guardian.