Mỹ thử nghiệm thành công hệ thống phòng thủ tên lửa "Vòm Vàng"

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth vừa cho biết cuộc thử nghiệm đầu tiên của chương trình phòng thủ tên lửa đa tầng “Vòm Vàng cho nước Mỹ” (Golden Dome for America) đã diễn ra thành công, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực xây dựng hệ thống phòng thủ thế hệ tiếp theo nhằm bảo vệ lãnh thổ Mỹ trước các mối đe dọa từ tên lửa và máy bay không người lái (UAV).

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: Armen Press

Phát biểu trên mạng xã hội X ngày 24/6, ông Hegseth cho biết, cuộc thử nghiệm đã sử dụng công nghệ năng lượng định hướng tiên tiến kết hợp với hệ thống Đánh chặn tự động phòng thủ linh hoạt (DDAD), cho phép tự động phát hiện, theo dõi và vô hiệu hóa các mục tiêu mô phỏng. Theo ông, kết quả thử nghiệm cho thấy chương trình đang được triển khai đúng lộ trình và là bước tiến quan trọng trong quá trình xây dựng lá chắn phòng thủ mới cho nước Mỹ.

Theo Bộ Chiến tranh Mỹ, điểm nổi bật của cuộc thử nghiệm là việc ứng dụng các tổ hợp vũ khí năng lượng định hướng. Khác với phương thức đánh chặn truyền thống sử dụng tên lửa, công nghệ này sử dụng các chùm năng lượng tập trung để vô hiệu hóa mục tiêu với tốc độ rất cao.

Trong kịch bản thử nghiệm, hệ thống DDAD đã tự động phát hiện, theo dõi và tiêu diệt hàng loạt mục tiêu mô phỏng trên không. Cuộc thử nghiệm cũng cho thấy khả năng phối hợp giữa lực lượng vận hành và các hệ thống công nghệ tự động thế hệ mới.

Giới chuyên gia đánh giá, vũ khí năng lượng định hướng đang trở thành một trong những lĩnh vực được Mỹ ưu tiên phát triển nhờ khả năng tác chiến nhanh, chi phí thấp hơn so với tên lửa đánh chặn truyền thống và tiềm năng đối phó hiệu quả với số lượng lớn mục tiêu cùng lúc.

Tổng thống Donald Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng. Ảnh: CNN

Chương trình Golden Dome được triển khai sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh vào tháng 1/2025, yêu cầu phát triển một hệ thống phòng thủ tên lửa thế hệ mới có khả năng bảo vệ toàn diện lãnh thổ Mỹ trước các mối đe dọa hiện đại. Tuy nhiên, quy mô và chi phí của dự án vẫn là chủ đề được quan tâm. Nhà Trắng ước tính tổng chi phí xây dựng hệ thống vào khoảng 175 tỷ USD, trong khi Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ cho rằng con số này có thể lên tới 1.200 tỷ USD nếu chương trình được triển khai đầy đủ trong tương lai.

Cuộc thử nghiệm được xem là cột mốc quan trọng đối với chương trình “Vòm Vàng”, song hiệu quả thực tế của hệ thống sẽ tiếp tục được đánh giá thông qua các cuộc thử nghiệm và quá trình phát triển trong những năm tới.

Minh Phương