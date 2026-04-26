Mỹ thúc đẩy chương trình “Mái vòm vàng” với các hợp đồng phòng thủ tên lửa mới

Chính quyền Donald Trump đang đẩy nhanh triển khai chương trình phòng thủ tên lửa “Golden Dome for America” (Mái vòm vàng cho nước Mỹ), thông qua việc ký kết hàng loạt hợp đồng phát triển công nghệ đánh chặn trên không gian.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng ở Washington, D.C. ngày 20/5/2025. Ảnh: AP.

Theo thông tin công bố ngày 24-25/4, Lực lượng Không gian Mỹ đã trao các hợp đồng trị giá tối đa 3,2 tỷ USD cho 12 công ty nhằm phát triển hệ thống đánh chặn tên lửa đặt trên quỹ đạo. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm hiện thực hóa kiến trúc phòng thủ đa tầng của chương trình “Vòm Vàng”.

Chương trình này hướng tới xây dựng một mạng lưới phòng thủ quy mô toàn quốc, kết hợp các hệ thống hiện có trên mặt đất với các thành phần mới trong không gian như vệ tinh cảm biến, hệ thống theo dõi và các phương tiện đánh chặn. Mục tiêu là phát hiện, theo dõi và vô hiệu hóa các mối đe dọa từ sớm, ngay từ giai đoạn đầu của quỹ đạo bay.

Khác với các hệ thống phòng thủ truyền thống chủ yếu triển khai trên mặt đất, mô hình đánh chặn trên không gian được kỳ vọng giúp rút ngắn thời gian phản ứng và mở rộng khả năng bảo vệ trước các loại vũ khí hiện đại, bao gồm cả tên lửa đạn đạo và phương tiện bay siêu vượt âm.

Hình ảnh do AI tạo dựng, mô tả hệ thống phòng thủ tên lửa nội địa thế hệ mới của Mỹ, với cấu trúc đa tầng, tích hợp cảm biến trên không gian, các tên lửa đánh chặn đa lĩnh vực và hệ thống chỉ huy thống nhất, nhằm đối phó các mối đe dọa trên không như vũ khí siêu vượt âm, tên lửa đạn đạo và các phương tiện tiến công hiện đại. Nguồn: Army Recognition Group.

Theo kế hoạch, các nguyên mẫu đầu tiên của hệ thống đánh chặn trong không gian sẽ được tích hợp vào kiến trúc vòm vàng vào khoảng năm 2028. Trước đó, Bộ Quốc phòng Mỹ đã đưa chương trình này vào dự toán ngân sách quốc phòng năm 2027 với mức đầu tư ban đầu 17,9 tỷ USD, trong khi tổng chi phí dài hạn có thể lên tới khoảng 185 tỷ USD.

Song song với việc phát triển năng lực phòng thủ, Hải quân Mỹ cũng đang thúc đẩy các chương trình vũ khí công nghệ cao nhằm tăng cường khả năng tác chiến. Cụ thể, lực lượng này triển khai kế hoạch tích hợp tên lửa siêu vượt âm Blackbeard lên tiêm kích hạm F/A-18E/F Super Hornet, qua đó mở rộng tốc độ và tầm hoạt động của các nhiệm vụ tấn công từ tàu sân bay.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters, AL.com.