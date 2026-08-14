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Mỹ thành lập Lực lượng Đặc nhiệm Tấn công Falcon tại Trung Đông

Thanh Hằng
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(Baothanhhoa.vn) - Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo thành lập Lực lượng Đặc nhiệm Tấn công Falcon, đơn vị đặc nhiệm đa quốc gia, đa miền đầu tiên của Mỹ chuyên về máy bay không người lái (UAV) tấn công, trong nỗ lực mở rộng năng lực tác chiến không người lái tại Trung Đông.

Mỹ thành lập Lực lượng Đặc nhiệm Tấn công Falcon tại Trung Đông

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Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo thành lập Lực lượng Đặc nhiệm Tấn công Falcon, đơn vị đặc nhiệm đa quốc gia, đa miền đầu tiên của Mỹ chuyên về máy bay không người lái (UAV) tấn công, trong nỗ lực mở rộng năng lực tác chiến không người lái tại Trung Đông.

Mỹ thành lập Lực lượng Đặc nhiệm Tấn công Falcon tại Trung Đông

Một binh sĩ Mỹ chuẩn bị điều khiển máy bay không người lái RQ-28 trong khóa huấn luyện kiểm tra năng lực phi công UAV phục vụ cuộc diễn tập Combined Resolve 26-07 tại Hohenfels, Đức, ngày 15/4/2026. Ảnh: Quân đội Mỹ.

Theo CENTCOM, Lực lượng Đặc nhiệm Tấn công Falcon sẽ sử dụng các hệ thống không người lái tấn công một chiều hoạt động trên không, trên mặt nước và dưới nước, do quân nhân Mỹ và các đối tác trong khu vực vận hành. CENTCOM cho biết đang tham vấn và mời các đối tác khu vực tham gia lực lượng, song chưa công bố những nước nào đã chính thức tham gia.

Tư lệnh CENTCOM, Đô đốc Brad Cooper cho biết, Lực lượng Đặc nhiệm Tấn công Falcon sẽ phát huy những kết quả đạt được của Lực lượng Đặc nhiệm Tấn công Scorpion, đơn vị chuyên trách UAV tấn công một chiều đầu tiên của quân đội Mỹ tại Trung Đông, được thành lập cách đây 9 tháng.

Mỹ thành lập Lực lượng Đặc nhiệm Tấn công Falcon tại Trung Đông

Hệ thống tấn công chiến đấu không người lái chi phí thấp được phóng từ boong tàu tác chiến ven bờ USS Santa Barbara khi đang hoạt động tại Vịnh Arab. Ảnh tư liệu: Quân đội Mỹ.

Theo ông Brad Cooper, việc tích hợp và triển khai các năng lực mới cùng với các đồng minh và đối tác trong khu vực sẽ giúp Mỹ nhanh chóng khai thác những khả năng tác chiến mới.

CENTCOM cho biết khi các đối tác khu vực chính thức tham gia, Lực lượng Đặc nhiệm Tấn công Falcon sẽ mở rộng năng lực UAV tấn công trên toàn Trung Đông, hướng tới hình thành một năng lực răn đe thống nhất, đa miền và đa quốc gia. Nhân sự thuộc Bộ Tư lệnh Các chiến dịch đặc biệt Trung tâm Mỹ, đơn vị từng thành lập Lực lượng Đặc nhiệm Tấn công Scorpion, sẽ đảm nhiệm vai trò lãnh đạo bộ phận tham mưu của lực lượng mới.

Việc thành lập Lực lượng Đặc nhiệm Tấn công Falcon diễn ra trong bối cảnh quân đội Mỹ đẩy mạnh phát triển và sử dụng các hệ thống không người lái tại Trung Đông. Lực lượng Đặc nhiệm Tấn công Scorpion trước đó được giao nhiệm vụ triển khai các UAV tấn công một chiều, trong đó có hệ thống LUCAS (Hệ thống tấn công chiến đấu không người lái chi phí thấp).

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters.

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Từ khóa:

#Tấn công #Đặc nhiệm #lực lượng #Trung đông #UAV #thành lập #Máy bay không người lái #Năng lực

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