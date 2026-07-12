Mỹ điều chỉnh triển khai lực lượng không quân tại Trung Đông

Không quân Mỹ đã rút toàn bộ tiêm kích tàng hình F-22 Raptor khỏi căn cứ không quân Ovda ở miền nam Israel, khép lại đợt triển khai hoạt động đầu tiên của dòng máy bay này trên lãnh thổ Israel.

Tiêm kích tàng hình F-22 Raptor. Ảnh: Militarywatchmagazine.

Theo các nguồn tin quân sự, ít nhất 10 tiêm kích F-22 Raptor đã rời căn cứ không quân Ovda ở miền Nam Israel để tới căn cứ không quân RAF Fairford tại Anh, trước khi trở về Mỹ. Các máy bay này được Washington triển khai tới Israel từ tháng 2, trước và trong cuộc xung đột gần đây với Iran nhằm hỗ trợ các chiến dịch không quân của Mỹ và tăng cường năng lực răn đe tại khu vực.

F-22 Raptor là một trong những tiêm kích chiếm ưu thế trên không hiện đại nhất thế giới, được trang bị công nghệ tàng hình, khả năng bay hành trình siêu thanh không cần đốt sau cùng hệ thống cảm biến tiên tiến, cho phép tác chiến hiệu quả trong môi trường có mức độ đe dọa cao. Ngoài nhiệm vụ giành ưu thế trên không, dòng máy bay này còn được tích hợp năng lực tấn công mục tiêu mặt đất, tác chiến điện tử và thu thập tình báo điện tử.

Việc triển khai các tiêm kích tàng hình F-22 Raptor tại căn cứ không quân Ovda, nằm ở sa mạc Negev, miền Nam Israel, từng được xem là một trong những dấu ấn nổi bật trong chiến lược tăng cường hiện diện quân sự của Mỹ tại Trung Đông. Ảnh: Tư liệu.

Giới chuyên gia nhận định việc triển khai F-22 tới Israel trong thời gian qua là bước đi hiếm thấy, phản ánh nỗ lực của Washington nhằm tăng cường hiện diện quân sự tại Tây Á trong bối cảnh căng thẳng với Iran leo thang. Tuy nhiên, việc rút các máy bay này không đồng nghĩa với việc Mỹ giảm cam kết an ninh đối với Israel hay khu vực.

Theo các nhà phân tích quân sự, đây chủ yếu là hoạt động tái bố trí lực lượng sau khi hoàn thành yêu cầu tác chiến. Mặc dù giao tranh trực tiếp giữa Israel và Iran đã lắng xuống, quan hệ giữa Washington và Tehran vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn, khi hai bên tiếp tục đưa ra các cảnh báo liên quan đến an ninh khu vực và hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz.

Hiện Mỹ vẫn duy trì lực lượng quân sự đáng kể tại Tây Á, bao gồm các phi đội tiêm kích, máy bay ném bom chiến lược, lực lượng hải quân cùng các hệ thống phòng thủ tên lửa. Các lực lượng này được đánh giá đủ khả năng phản ứng nhanh nếu tình hình an ninh trong khu vực diễn biến phức tạp trở lại. Động thái điều chuyển F-22 vì vậy được xem là một phần trong quá trình điều chỉnh lực lượng theo yêu cầu tác chiến, thay vì phản ánh sự thay đổi trong chiến lược hiện diện quân sự lâu dài của Mỹ tại Trung Đông.

Thanh Hằng

Wion.