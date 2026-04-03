Mỹ tăng mạnh chi tiêu quốc phòng, đề xuất gói 1.500 tỷ USD

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến trình đề xuất ngân sách quốc phòng kỷ lục cho năm tài khóa tới, tập trung vào các chương trình vũ khí quy mô lớn nhằm củng cố năng lực răn đe và bổ sung kho dự trữ quân sự.

Theo Defensenews, ngày 3/4 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ công bố đề xuất ngân sách quốc phòng trị giá 1.500 tỷ USD cho năm tài khóa tiếp theo, đánh dấu mức tăng theo năm lớn nhất kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Trong đề xuất này, đáng chú ý là khoản chi khoảng 185 tỷ USD dành cho chương trình phòng thủ tên lửa “Golden Dome”, một dự án quy mô lớn nhưng gây nhiều tranh luận. Ngoài ra, ngân sách cũng bao gồm việc tiếp tục mua sắm tiêm kích F-35 do Lockheed Martin sản xuất, cùng với các tàu chiến và tàu ngầm lớp Virginia do các tập đoàn General Dynamics và Huntington Ingalls Industries chế tạo.

Trước đó, năm 2025, chính quyền Mỹ đã đề xuất ngân sách quốc phòng 892,6 tỷ USD, sau đó bổ sung thêm 150 tỷ USD, đưa tổng chi lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỷ USD.

Theo một quan chức Lầu Năm Góc, khuôn khổ ngân sách cho năm tài khóa kết thúc vào ngày 30/9/2027 sẽ được công bố trước, trong khi các chi tiết cụ thể hơn dự kiến được công bố vào ngày 21/4.

Nguồn tin cho biết chính quyền Mỹ từng cân nhắc phương án chia ngân sách thành hai phần, gồm khoảng 900 tỷ USD ngân sách an ninh cơ bản và từ 400 đến 600 tỷ USD bổ sung, tương tự cách tiếp cận đã áp dụng trước đó.

Khoản chi mới được cho là sẽ tập trung vào việc tăng cường sản xuất vũ khí, nhằm củng cố năng lực răn đe tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đồng thời bổ sung kho dự trữ đã bị hao hụt do các cuộc xung đột tại Ukraine và Trung Đông.

Đề xuất ngân sách này sẽ được Quốc hội Mỹ xem xét và thảo luận trong thời gian tới trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Thanh Giang

Nguồn: Defensenews.