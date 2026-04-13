Mỹ tấn công các tàu nghi buôn ma túy ở Đông Thái Bình Dương

Quân đội Mỹ ngày 12/4 cho biết đã phá hủy hai tàu bị cáo buộc buôn lậu ma túy ở khu vực Đông Thái Bình Dương, khiến tổng cộng 5 người thiệt mạng. Đây là một phần trong chiến dịch của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm vào các đối tượng bị cáo buộc buôn lậu ma túy ở Mỹ Latinh.

Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ đã đăng tải trên X một video quay từ trên không về các cuộc tấn công vào các tàu bị cáo buộc buôn lậu ma túy. Ảnh: Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ.

Bộ Chỉ huy miền Nam của Mỹ đăng trên mạng xã hội cho biết, ngày 11/4, tại khu vực Đông Thái Bình Dương, lực lượng này đã tiến hành hai cuộc tấn công “chí mạng” nhằm vào hai tàu được cho là do các “tổ chức khủng bố” vận hành. Trong cuộc tấn công đầu tiên, hai nam giới được mô tả là “khủng bố ma túy” đã thiệt mạng, một người sống sót. Trong cuộc tấn công thứ hai, ba nam giới được mô tả là “khủng bố ma túy” đã thiệt mạng.

Sau khi kết thúc chiến dịch, Bộ Chỉ huy miền Nam Mỹ ngay lập tức thông báo cho Cơ quan Tuần duyên Mỹ kích hoạt hệ thống tìm kiếm cứu nạn để triển khai hoạt động cứu hộ đối với người sống sót. Phía Mỹ cho biết không có binh sĩ nào bị thương trong vụ việc.

Các cuộc tấn công mới nhất nâng tổng số người thiệt mạng trong các vụ không kích tàu thuyền do quân đội Mỹ tiến hành lên ít nhất 168 người kể từ khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu nhắm mục tiêu vào những đối tượng mà họ gọi là “khủng bố ma túy” từ đầu tháng 9/2025.

Một tàu khu trục tên lửa của Hải quân Mỹ gần thành phố Panama, Panama, ngày 2 tháng 9 năm 2025. Ảnh: Getty Images.

Cũng giống như phần lớn các tuyên bố của quân đội về hàng chục cuộc không kích ở khu vực Đông Thái Bình Dương và biển Caribe, Bộ Chỉ huy miền Nam của Mỹ cho biết các mục tiêu bị tấn công nằm trên những tuyến vận chuyển ma túy đã biết. Quân đội không đưa ra bằng chứng cho thấy các tàu này thực sự chở ma túy. Các video đăng trên mạng xã hội X cho thấy những chiếc thuyền nhỏ di chuyển trên mặt nước trước khi lần lượt bị bao trùm bởi các vụ nổ lớn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ đang trong cuộc “xung đột vũ trang” với các băng nhóm ma túy ở Mỹ Latinh và nói rằng các cuộc tấn công là bước leo thang cần thiết nhằm ngăn chặn dòng ma túy vào Mỹ. Tuy nhiên nhiều nhà phân tích đặt câu hỏi về tính hợp pháp cũng như hiệu quả của các cuộc tấn công này.

Thanh Vân

Nguồn AP, Tân Hoa Xã.