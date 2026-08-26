Mỹ tạm dừng phỏng vấn thị thực trên toàn cầu trong bối cảnh siết chặt nhập cư

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Ngày 25/8 (theo giờ địa phương), chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tạm dừng hoặc điều chỉnh lịch hẹn phỏng vấn thị thực tại các đại sứ quán và lãnh sự quán Mỹ trên toàn thế giới, trong bối cảnh Washington tăng cường thẩm tra người xin thị thực và tiếp tục siết chặt chính sách nhập cư.

Mỹ tạm dừng phỏng vấn thị thực trên toàn cầu. Ảnh: Reuters.

Theo một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ, cơ quan này đã triển khai chương trình đào tạo toàn cầu tại các cơ quan đại diện ngoại giao từ đầu tháng 8, đồng thời điều chỉnh lịch hẹn phỏng vấn để phục vụ chương trình. Mục tiêu là bảo đảm nhân viên lãnh sự có thể đánh giá hồ sơ xin thị thực một cách toàn diện và nhất quán, trong đó chú trọng xác định những trường hợp có khả năng phụ thuộc vào các chương trình trợ cấp công cộng của Mỹ.

Theo Financial Times, một số người đã được lên lịch phỏng vấn xin thị thực nhập cư nhận thông báo qua thư điện tử rằng cuộc hẹn bị hủy hoặc dời lại và sẽ được thông báo thời gian mới. Bộ Ngoại giao Mỹ chưa cho biết thời điểm cụ thể nối lại các cuộc hẹn theo lịch cũ.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump đẩy mạnh các biện pháp kiểm soát nhập cư, bao gồm tăng cường trục xuất, thu hồi thị thực và thẻ xanh, đồng thời áp dụng các yêu cầu thẩm tra nghiêm ngặt hơn đối với người xin nhập cảnh Mỹ.

Người dân tại một cơ sở của Cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS). Ảnh: Tư liệu.

Chính quyền Tổng thống Trump cũng đang thúc đẩy nhiều biện pháp khác nhằm hạn chế nhập cư. Trong đó, Washington có kế hoạch thu hồi thị thực của khoảng 200.000 người nước ngoài từng nhập cảnh Mỹ với mục đích du lịch hoặc công tác nhưng sau đó nộp đơn xin tị nạn. Chính quyền Mỹ đồng thời đề xuất những thay đổi đối với chương trình thị thực H-1B dành cho lao động có tay nghề cao.

Các tổ chức bảo vệ quyền của người nhập cư chỉ trích chính sách của chính quyền Tổng thống Trump là mang tính phân biệt đối xử và có thể ảnh hưởng đến quyền tự do ngôn luận cũng như quy trình pháp lý. Trong khi đó, chính quyền Mỹ khẳng định các biện pháp mới nhằm tăng cường an ninh và bảo đảm người được cấp thị thực đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters, The Guardian.