Mỹ tái cấu trúc lực lượng tại Nhật Bản nhằm tăng cường phối hợp tác chiến

Quân đội Mỹ đang đẩy nhanh quá trình tái tổ chức lực lượng tại Nhật Bản, nhằm nâng cao khả năng phối hợp tác chiến với Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực ngày càng biến động.

Quang cảnh buổi lễ bổ nhiệm tư lệnh Không đoàn 5 của Mỹ tại căn cứ Yokota, Nhật Bản. Ảnh: Stripes.

Trong một động thái nhằm tách biệt quản lý hành chính và chỉ huy tác chiến, Quân đội Mỹ vừa chính thức bổ nhiệm một tư lệnh riêng biệt cho Không đoàn 5. Đây là thay đổi mang tính cấu trúc quan trọng nhất trong nhiều thập kỷ qua tại căn cứ Yokota, Nhật Bản.

Kể từ khi thành lập, vị trí Tư lệnh Không đoàn 5 (5th AF) luôn do Tư lệnh Quân đội Mỹ tại Nhật Bản (USFJ) kiêm nhiệm. Tuy nhiên, theo thông báo mới nhất từ Lầu Năm Góc, vai trò này giờ đây sẽ được tách làm hai.

Phát biểu tại lễ nhậm chức ở căn cứ không quân Yokota, tư lệnh Không đoàn 5-Trung tướng Joel Carey nhấn mạnh: "Sự thay đổi này không chỉ là vấn đề nhân sự, mà là sự chuyển đổi sang mô hình sẵn sàng chiến đấu thực thụ. Chúng tôi đang hiện đại hóa cấu trúc chỉ huy để phản ứng nhanh hơn với các biến động tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương."

Trung tướng Joel Carey phát biểu trước các phóng viên bên trong Câu lạc bộ Sĩ quan sau khi nhậm chức Tư lệnh Không quân số 5 tại Căn cứ Không quân Yokota, Nhật Bản, ngày 24 tháng 3 năm 2026. Ảnh: Stars and Stripes

Việc bổ nhiệm một tướng lĩnh chuyên trách cho Không đoàn 5 cho phép đơn vị không quân chủ lực này tập trung hoàn toàn vào việc sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện và điều phối bay. Trong khi đó, Tư lệnh USFJ sẽ rảnh tay để tập trung vào vai trò chiến lược cao hơn: chỉ huy liên quân và phối hợp trực tiếp với Bộ Tư lệnh Tác chiến Liên quân (JJOC) mới thành lập của Nhật Bản.

Quyết định này diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Nhật Bản đang đẩy nhanh tiến độ tích hợp lực lượng. Với một tư lệnh chuyên trách, Không đoàn 5 sẽ tăng cường khả năng hiệp đồng tác chiến với Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản (JASDF), đặc biệt trong các kịch bản phòng thủ đảo và tuần tra chung.

Bước đi này nằm trong gói tái cấu trúc lực lượng quy mô lớn mà hai quốc gia đã thống nhất nhằm nâng tầm quan hệ đồng minh lên mức cao nhất từ trước đến nay.

Nhật Lệ

Nguồn: NHK, Defense now