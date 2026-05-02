Mỹ rút 5.000 binh sĩ khỏi Đức, để ngỏ cắt giảm quân tại Tây Ban Nha, Ý

Bộ Quốc phòng Mỹ vừa cho biết, nước này sẽ rút 5.000 binh sĩ khỏi Đức, quốc gia đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Động thái diễn ra trong bối cảnh bất đồng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nước châu Âu liên quan đến vấn đề Iran tiếp tục gia tăng.

Lầu Năm Góc cho biết Mỹ sẽ rút 5.000 binh sĩ khỏi Đức trong vòng 6 đến 12 tháng tới. Ảnh: EPA.

Trong thông báo đưa ra ngày 1/5, Lầu Năm Góc cho biết: “Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã ra lệnh rút khoảng 5.000 binh sĩ khỏi Đức”, đồng thời cho biết “quyết định này được đưa ra sau khi rà soát toàn diện việc triển khai lực lượng Mỹ tại châu Âu và dự kiến việc rút quân sẽ hoàn tất trong vòng 6 đến 12 tháng tới”. Cùng ngày, người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell cho biết rằng “quyết định này được đưa ra sau khi cân nhắc các yêu cầu tác chiến và điều kiện thực địa”.

Quyết định của Lầu Năm Góc được đưa ra ba ngày sau khi Tổng thống Donald Trump tiết lộ trên nền tảng mạng xã hội Truth Social rằng ông “đang xem xét giảm số binh sĩ Mỹ đồn trú tại Đức và sẽ sớm đưa ra quyết định”. Ông Trump cũng công khai bất đồng với Thủ tướng Đức Friedrich Merz, người đã chỉ trích chiến dịch quân sự tại Iran của Mỹ. Đối với Tây Ban Nha và Italy, những nước có lập trường không ủng hộ tương tự Đức, ông Trump cũng để ngỏ khả năng cắt giảm quân, cho biết “tôi không hài lòng”.

Đức hiện có khoảng 35.000 binh sĩ Mỹ đồn trú và từ sau Chiến tranh thế giới thứ II đã đóng vai trò trụ cột quan trọng trong cấu trúc an ninh châu Âu, đồng thời là nơi đặt trụ sở của Bộ Tư lệnh châu Âu (EUROCOM) và Bộ Tư lệnh châu Phi (AFRICOM) của Mỹ.

Binh sĩ Mỹ tham gia một cuộc diễn tập quân sự phối hợp tại Khu huấn luyện Hohenfels của quân đội Mỹ ở Hohenfels, Đức, ngày 30 tháng 4 năm 2026. Ảnh: Bloomberg.

Trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump, kế hoạch rút quân Mỹ khỏi Đức từng được công bố nhưng sau đó đã bị đảo ngược dưới thời chính quyền tiền nhiệm. Trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump gây sức ép lên NATO về việc giảm sự hiện diện quân sự của Mỹ, với lý do các đồng minh thiếu hợp tác liên quan đến vấn đề Iran và đang thúc đẩy hiện thực hóa kế hoạch này, động thái trên được cho là có thể tác động đáng kể tới cấu trúc an ninh toàn cầu dựa trên lực lượng Mỹ, không chỉ tại châu Âu mà còn ở Trung Đông và Đông Á. Trong bài phát biểu tại The Villages, Florida, hôm 1/5, ông Trump nói: “Chúng tôi không nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào – hoàn toàn không! từ NATO. Các bạn biết đấy, chúng tôi đã chi hàng nghìn tỷ đô la cho NATO nhưng không nhận được sự giúp đỡ nào, chẳng nhận được gì cả”. Ông tiếp tục mô tả NATO là một “con hổ giấy” và bác bỏ những tuyên bố rằng Mỹ không giành chiến thắng trong cuộc chiến với Iran là “phản quốc”.

Thúy Hà

Nguồn: Chosun/RT