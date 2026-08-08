Mỹ rót 3 tỷ USD vào khoáng sản chiến lược nhằm bù đắp kho vũ khí cạn kiệt

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công bố gói đầu tư trị giá 3 tỷ USD vào các dự án khoáng sản thiết yếu và công nghệ pin. Động thái này được đánh giá là bước đi cấp bách của Washington nhằm tháo gỡ “nút thắt” nguồn cung nguyên liệu thô, trong bối cảnh kho vũ khí chiến lược của Lầu Năm Góc đang sụt giảm đáng kể sau các chiến dịch quân sự kéo dài.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc thảo luận bàn tròn với ngành công nghiệp khai thác mỏ của Mỹ tại Bộ Ngoại giao ở Washington ngày 7 tháng 8 năm 2026. Ảnh: Bloomberg.

Phát biểu trước hơn 200 lãnh đạo doanh nghiệp khai khoáng, nhà đầu tư và giới chức cấp cao tại hội nghị bàn tròn do Bộ Ngoại giao Mỹ tổ chức ngày 7/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chính phủ liên bang sẽ rót 3 tỷ USD vào hàng loạt dự án khoáng sản thiết yếu và công nghệ pin. Động thái này nhằm thúc đẩy năng lực sản xuất nội địa, bảo đảm an ninh quốc gia và giảm thiểu sự phụ thuộc vào nguồn cung nước ngoài.

Tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ đang lấy lại vị thế vốn có là “siêu cường khoáng sản của thế giới”. Ông tuyên bố có thể sẽ bỏ qua Cơ quan Quyền lực Đáy đại dương của Liên Hợp Quốc (ISA) để trực tiếp cấp phép khai thác khoáng sản dưới biển sâu quốc tế cho các công ty Mỹ. Chính phủ Mỹ cũng ban hành lệnh hạn chế xuất khẩu pin cũ và rác thải công nghệ để giữ lại nguồn tài nguyên tái chế khoáng sản quan trọng ngay trong nước

Việc Mỹ đầu tư 3 tỷ USD vào khoáng sản chiến lược không chỉ nhằm thúc đẩy sản xuất công nghiệp mà còn phục vụ mục tiêu củng cố năng lực quốc phòng, trong bối cảnh kho dự trữ vũ khí chịu sức ép sau các cuộc xung đột gần đây. Các loại khoáng sản như đất hiếm, scandium, tantalum, niobium và lithium là nguyên liệu quan trọng để sản xuất tên lửa, radar, máy bay chiến đấu, UAV và nhiều hệ thống quân sự hiện đại.

Khung giếng khai thác số 10 và 9 tại nhà máy phía đông của Resolution Copper Mining gần Superior, Arizona, ngày 14 tháng 6 năm 2017. Ảnh: Reuters.

Thông qua nguồn vốn từ Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan, Washington muốn tháo gỡ điểm nghẽn nguyên liệu đầu vào, đồng thời giảm phụ thuộc vào nguồn cung từ nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc. Xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản và vật liệu trong nước được xem là bước đi quan trọng để Mỹ duy trì năng lực sản xuất vũ khí và củng cố an ninh quốc gia.

Song song với các gói vốn đầu tư cho doanh nghiệp, Bộ Năng lượng Mỹ công bố khoản tài trợ 100 triệu USD cho 14 trường đào tạo ngành khai khoáng trên toàn quốc với mục tiêu tăng gấp đôi số lượng sinh viên tốt nghiệp trong vòng 2 năm. Bộ Quốc phòng Mỹ cũng tài trợ thêm 80 triệu USD cho các chương trình phát triển nhân lực và trung tâm đổi mới công nghệ tại các cơ sở đào tạo chuyên ngành. Nhà Trắng nhấn mạnh, việc tái thiết lực lượng lao động trình độ cao là điều kiện then chốt để Mỹ khôi phục năng lực cạnh tranh công nghiệp và bảo đảm an toàn cho nền tảng sản xuất quốc phòng trong dài hạn.

Nhật Lệ

Nguồn: Reuters, The White House.