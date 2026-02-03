Tổng thống Mỹ công bố lập kho dự trữ khoáng sản chiến lược gần 12 tỷ USD

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố kế hoạch thành lập kho dự trữ chiến lược các khoáng sản quan trọng, với tổng nguồn lực gần 12 tỷ USD, nhằm tăng cường an ninh chuỗi cung ứng và giảm phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu từ Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng, trong ngày công bố việc thành lập kho dự trữ khoáng sản quan trọng, ngày 2/2/2026. Ảnh: Reuters.

Phát biểu tại Nhà Trắng ngày 2/2, Tổng thống Donald Trump cho biết sáng kiến được triển khai để bảo đảm các doanh nghiệp và người lao động Mỹ không bị tác động bởi nguy cơ gián đoạn nguồn cung các vật liệu thiết yếu cho công nghiệp công nghệ cao và quốc phòng. Chương trình, còn được gọi là Project Vault, tập trung vào nhóm đất hiếm và các khoáng sản quan trọng sử dụng trong pin xe điện, thiết bị điện tử, hệ thống radar, động cơ hàng không và nhiều lĩnh vực sản xuất then chốt khác.

Theo kế hoạch, giai đoạn đầu của dự án sẽ được tài trợ bằng khoản vay 10 tỷ USD từ Ngân hàng Xuất nhập khẩu Mỹ (EXIM) cùng khoảng 1,67 tỷ USD vốn tư nhân. Khoản vay do chính phủ Mỹ bảo lãnh có thời hạn 15 năm. Ba doanh nghiệp giao dịch hàng hóa sẽ đảm nhiệm việc thu mua và phân bổ nguồn khoáng sản đưa vào kho dự trữ.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc hiện chiếm khoảng 70% sản lượng khai thác đất hiếm toàn cầu và khoảng 90% công đoạn chế biến. Trong các trao đổi thương mại trước đây, Bắc Kinh từng hạn chế xuất khẩu đất hiếm - nguyên liệu thiết yếu cho nhiều ngành công nghiệp làm gia tăng lo ngại về rủi ro chuỗi cung ứng. Điều đó thúc đẩy Washington đẩy mạnh tìm kiếm nguồn cung thay thế và xây dựng cơ chế dự trữ tương tự kho dự trữ dầu mỏ chiến lược.

Mỏ đất hiếm tại Mountain Pass, bang California (Mỹ) Ảnh: Reuters.

Chính quyền Mỹ thời gian qua cũng mở rộng hợp tác với các đối tác như Australia, Nhật Bản và một số quốc gia Đông Nam Á nhằm đa dạng hóa nguồn cung khoáng sản quan trọng. Đồng thời, các dự án chế biến đất hiếm trong nước đang được thúc đẩy, bao gồm một trung tâm mới tại bang Nam Carolina cùng các cơ sở đang triển khai ở Texas và một số địa phương khác.

Kho dự trữ mới dự kiến sẽ là nội dung trọng tâm tại cuộc họp cấp bộ trưởng về khoáng sản quan trọng do Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio chủ trì tại Bộ Ngoại giao Mỹ. Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance dự kiến phát biểu chính tại sự kiện, với sự tham dự của quan chức từ hàng chục quốc gia châu Âu, châu Phi và châu Á. Cuộc họp cũng được kỳ vọng thúc đẩy ký kết các thỏa thuận song phương nhằm cải thiện phối hợp logistics và bảo đảm tiếp cận nguồn đất hiếm trong dài hạn.

Thanh Hằng

Nguồn: The Hindu