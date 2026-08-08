Tân Tổng thống Colombia đảo chiều chính sách năng lượng, cam kết vực dậy ngành dầu khí

Tân Tổng thống Colombia Abelardo de la Espriella tuyên bố khôi phục ngành dầu khí, củng cố tập đoàn năng lượng quốc doanh Ecopetrol và cho phép khai thác dầu khí bằng phương pháp fracking, đánh dấu bước chuyển đáng chú ý so với chính sách ưu tiên năng lượng tái tạo của chính quyền tiền nhiệm.

Tổng thống Colombia Abelardo de la Espriella nhận quyền trượng nghi lễ từ Chủ tịch Thượng viện Honorio Henriquez trong lễ nhậm chức của ông tại Cali, Colombia, ngày 7 tháng 8 năm 2026. Ảnh: AP.

Phát biểu tại lễ nhậm chức ngày 7/8, Tổng thống Colombia Abelardo de la Espriella khẳng định an ninh năng lượng sẽ là một trong những trụ cột trong chính sách của chính quyền mới, đồng thời cam kết vực dậy ngành dầu khí và củng cố hệ thống điện quốc gia.

Ông de la Espriella cho biết Colombia vẫn theo đuổi quá trình chuyển đổi năng lượng, hướng tới giảm phụ thuộc vào dầu mỏ, khí đốt và than đá để phát triển các nguồn năng lượng sạch như điện gió và điện Mặt Trời. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh quá trình này không thể được thực hiện bằng cách làm suy yếu ngành dầu khí - một lĩnh vực có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế Colombia.

Ông de la Espriella tuyên bố: “Tôi tin vào quá trình chuyển đổi năng lượng. Nhưng quá trình đó phải được xây dựng từ sức mạnh, chứ không phải sự yếu thế; từ khả năng tự chủ, chứ không phải sự phụ thuộc”.

Những cam kết trên cho thấy sự thay đổi rõ rệt so với chính sách của cựu Tổng thống Gustavo Petro, thúc đẩy Colombia chuyển sang năng lượng tái tạo và đặt mục tiêu bảo vệ rừng Amazon vào vị trí trung tâm trong chương trình nghị sự về môi trường.

Bên cạnh đó, chính quyền mới sẽ cho phép triển khai hoạt động khai thác dầu khí bằng phương pháp fracking - kỹ thuật sử dụng nước, cát và hóa chất được bơm xuống lòng đất với áp suất cao để phá vỡ các tầng đá, giải phóng dầu và khí. Theo ông de la Espriella, hoạt động này sẽ phải tuân thủ “những tiêu chuẩn kỹ thuật và môi trường nghiêm ngặt nhất”.

Tổng thống Colombia cũng cho biết chính phủ sẽ mở rộng hoạt động thăm dò dầu khí nhằm bổ sung trữ lượng đang suy giảm, bảo đảm an ninh năng lượng và thu hút đầu tư trở lại lĩnh vực này. Ông cảnh báo hệ thống năng lượng Colombia đang ở “tình trạng nghiêm trọng”, trong bối cảnh trữ lượng dầu khí giảm, nhiều dự án năng lượng bị trì hoãn trong khi nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng.

Việc chính quyền mới thúc đẩy dầu khí được dự báo sẽ tạo ra thay đổi đáng kể trong định hướng năng lượng của Colombia, khi quốc gia Nam Mỹ này vừa phải bảo đảm nguồn cung năng lượng trong nước, vừa chịu sức ép duy trì các cam kết về chuyển đổi năng lượng và bảo vệ môi trường.

Bích Hồng

Nguồn: AP.