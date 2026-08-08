Iran khẳng định không đầu hàng, để ngỏ đối thoại với Mỹ

Phát biểu nhân dịp kỷ niệm hai năm nhậm chức, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định Tehran không tìm kiếm chiến tranh hay mở rộng lãnh thổ, nhưng sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia, đồng thời sẵn sàng đối thoại với Mỹ để bảo vệ các quyền của Iran.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Pezeshkian cho rằng, Mỹ và Israel tìm cách gây chia rẽ Iran với các nước láng giềng vùng Vịnh thông qua những cuộc xung đột gần đây. Ông cáo buộc quân đội Mỹ sử dụng các căn cứ tại khu vực để tấn công Iran, buộc Tehran phải hành động tự vệ, đồng thời kêu gọi các nước Hồi giáo tăng cường đoàn kết và tin tưởng lẫn nhau.

Liên quan đến Biên bản ghi nhớ (MoU) về chấm dứt chiến tranh với Mỹ, ông Pezeshkian khẳng định Iran không nhượng bộ trong các cuộc đàm phán. Tehran vẫn cam kết thực hiện các nghĩa vụ theo MoU, với điều kiện Washington thực hiện đầy đủ các cam kết. Ông nhấn mạnh Iran sẽ không đầu hàng.

Ông cũng cho biết thỏa thuận ngừng bắn ban đầu dự kiến được Tổng thống Mỹ Donald Trump ký để bảo đảm thực thi, song Washington đã thay đổi lập trường trong vòng chưa đầy 24 giờ.

Về các cuộc đàm phán ngoại giao và hạt nhân, Tổng thống Pezeshkian cho biết Iran từng đạt đồng thuận với Pháp về việc dỡ bỏ cơ chế trừng phạt “khôi phục nhanh chóng”, song tiến trình này không được thực hiện do sự can thiệp của Mỹ và việc các nước châu Âu thiếu quyền quyết định độc lập.

Tổng thống Iran đồng thời bác bỏ những đồn đoán về chia rẽ giữa chính phủ và quân đội, khẳng định chính phủ, quốc hội, tư pháp và lực lượng vũ trang duy trì sự đoàn kết. Ông cũng bác bỏ tin đồn từ chức, nhấn mạnh sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phục vụ người dân.

Mỹ kỳ vọng sớm đạt được thỏa thuận về eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters.

Trong một diễn biến liên quan, một quan chức Mỹ cho biết đã có tiến triển trong các cuộc trao đổi giữa Iran và Oman về việc mở lại eo biển Hormuz. Washington hy vọng hai bên sớm đạt thỏa thuận để khôi phục hoạt động vận chuyển dầu mỏ qua tuyến đường thủy chiến lược này.

Minh Phương

Nguồn: Tân Hoa Xã, Reuters.