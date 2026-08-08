Thượng viện Mỹ thông qua dự luật trừng phạt, cho phép áp thuế lên tới 500% với hàng hóa Nga

Thượng viện Mỹ vừa thông qua với tỷ lệ áp đảo dự luật trừng phạt quy mô lớn nhằm vào Nga, trong đó tập trung cắt giảm nguồn thu từ dầu khí của Moscow và gây sức ép đối với các quốc gia tiếp tục mua năng lượng Nga. Dự luật được đặt theo tên Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, người qua đời ngày 11/7 sau hơn một năm vận động nhằm xây dựng sự ủng hộ đối với dự luật.

Thượng viện Mỹ đã thông qua với tỷ lệ áp đảo dự luật trừng phạt quy mô lớn nhằm vào Nga. Ảnh: AP.

Dự luật trừng phạt Nga được Thượng viện Mỹ thông qua với tỷ lệ 86 phiếu thuận và 11 phiếu chống. Đây được xem là một trong những động thái mạnh mẽ nhất của Quốc hội Mỹ trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump nhằm tác động đến cục diện cuộc xung đột Nga - Ukraine kéo dài hơn 4 năm.

Dự luật cho phép Tổng thống Donald Trump áp mức thuế lên tới 500% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Nga, trong đó có dầu mỏ và khí đốt. Biện pháp này được thiết kế nhằm gây sức ép trực tiếp lên nguồn thu năng lượng, vốn đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế Nga.

Đáng chú ý, dự luật cũng mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với những quốc gia tiếp tục mua dầu mỏ, khí đốt và các mặt hàng khác của Nga. Theo đó, Tổng thống Trump có thể áp mức thuế lên tới 100% đối với hàng hóa từ những nước mua dầu khí Nga với quy mô lớn, trong đó có Trung Quốc và Ấn Độ.

Tàu chở dầu thô Fuga Bluemarine đang neo đậu gần nhà ga Kozmino ở vịnh Nakhodka, Nga, ngày 4 tháng 12 năm 2022. Ảnh: REUTERS.

Ngoài ra, các biện pháp trừng phạt sẽ nhắm tới đội tàu được gọi là “hạm đội bóng tối” - những tàu chở dầu được cho là Nga sử dụng để né tránh các lệnh hạn chế hiện hành của Mỹ đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ.

Nếu được Quốc hội thông qua và Tổng thống Trump ký ban hành, Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng nhiều quan chức cấp cao khác của Nga sẽ nằm trong diện bị áp dụng các biện pháp trừng phạt.

Tuy nhiên, dự luật cũng trao cho Tổng thống Mỹ quyền miễn trừ đối với một số biện pháp trừng phạt. Nhà Trắng có thể dỡ bỏ hoặc tạm miễn các hạn chế nếu tổng thống xác nhận với Quốc hội rằng việc này phù hợp với lợi ích quốc gia của Mỹ.

Dự luật hiện được chuyển sang Hạ viện Mỹ xem xét. Tuy nhiên, Hạ viện sẽ chưa bỏ phiếu về dự luật ít nhất cho đến đầu tháng 9 do Quốc hội Mỹ đang trong kỳ nghỉ Hè.

Bích Hồng

Nguồn: Euronews, AP.