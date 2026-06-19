Mỹ: Nổ súng gây rúng động Quảng trường Thời đại

Một vụ nổ súng xảy ra chiều 18/6 (giờ địa phương) tại khu vực Quảng trường Thời đại ở thành phố New York của Mỹ khiến đám đông du khách và người dân hoảng loạn tháo chạy. Cảnh sát đã nhanh chóng truy bắt và bắt giữ một nghi phạm liên quan.

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Du khách và người dân địa phương hoảng loạn tìm chỗ trú ẩn sau khi nhiều tiếng súng vang lên tại quảng trường Thời Đại. Ảnh: FOX 5 NY.

Vụ việc xảy ra vào 15 giờ 40 phút (2 giờ 40 phút sáng 19/6 giờ Việt Nam) tại một trong những địa điểm du lịch đông đúc nhất nước Mỹ. Sở Cứu hỏa New York cho biết một người đã được đưa tới bệnh viện điều trị, song chưa công bố tình trạng thương tích cũng như danh tính nạn nhân.

Đoạn video từ camera giám sát ghi lại cho thấy ít nhất 2 người mặc đồ đen bước vào khu vực đông đúc rồi bắt đầu nổ súng, khiến du khách và người đi đường hoảng loạn tìm nơi trú ẩn.

Vụ việc xảy ra chỉ vài giờ sau sau lễ ăn mừng chức vô địch của đội bóng rổ New York Knicks ở Lower Manhattan và trước cao điểm của World Cup 2026, khiến lo ngại về an ninh tiếp tục gia tăng.

Thanh Giang