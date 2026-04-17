Mỹ mở rộng chính sách hạn chế thị thực ở Tây Bán cầu

Ngày 16/4, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố mở rộng chính sách hạn chế thị thực để bảo vệ lợi ích của nước này ở Tây Bán cầu, theo đó Washington đã áp đặt hạn chế thị thực đối với 26 cá nhân.

Theo tuyên bố, Bộ Ngoại giao đang mở rộng đáng kể chính sách hạn chế thị thực hiện hành, nhắm vào những người làm việc cho các “đối thủ” của Mỹ nhằm phá hoại lợi ích quốc gia của nước này, trong đó có tính đến an ninh và nền dân chủ khu vực.

Chính sách mở rộng này cho phép hạn chế cấp thị thực Mỹ cho công dân các nước trong khu vực Tây Bán cầu nếu họ cố tình hoạt động cho các quốc gia đối địch hoặc các thực thể liên quan.

Cụ thể, các cá nhân trực tiếp chỉ đạo, cấp phép, tài trợ hoặc hỗ trợ đáng kể cho các hoạt động gây bất lợi và làm suy yếu lợi ích của Mỹ trong khu vực này sẽ bị từ chối nhập cảnh.

Washington đã tiến hành các bước áp đặt hạn chế thị thực đối với 26 cá nhân ở Tây Bán cầu, những người đã tham gia vào các hoạt động trên. Tuy nhiên, tuyên bố không đưa ra danh sách 26 cá nhân, cũng không nêu rõ nước nào bị coi là “quốc gia đối địch”./.

Theo TTXVN