Iran tuyên bố tấn công hạ tầng công nghệ Mỹ tại Trung Đông, căng thẳng khu vực tiếp tục leo thang

Ngày 2/4, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng công nghệ của hai tập đoàn lớn của Mỹ là Amazon và Oracle tại Trung Đông, đánh dấu một bước leo thang mới trong căng thẳng liên quan đến không gian công nghệ và hạ tầng số trong khu vực.

Iran tuyên bố tấn công hạ tầng công nghệ Mỹ tại Trung Đông. Ảnh: AFP.

Theo hãng thông tấn Tasnim, mục tiêu được IRGC nhắm tới là các trung tâm dữ liệu của Amazon tại Bahrain và hệ thống hạ tầng điện toán của Oracle tại Dubai, các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Đây đều là những cơ sở quan trọng phục vụ hoạt động lưu trữ dữ liệu, điện toán đám mây và hỗ trợ vận hành cho nhiều doanh nghiệp, tổ chức trong khu vực.

Trong thông cáo, IRGC đưa ra các cáo buộc cho rằng Amazon có liên quan đến các hoạt động chống lại Iran, trong khi Oracle bị cho là có vai trò trong một số hoạt động nhằm vào các cá nhân cấp cao của nước này. Tuy nhiên, các cáo buộc trên hiện chưa được kiểm chứng độc lập và cũng chưa có phản hồi chính thức từ phía Mỹ hoặc hai tập đoàn công nghệ liên quan.

Đáng chú ý, trước đó vào ngày 31/3, IRGC từng tuyên bố có thể nhắm mục tiêu tới 18 tập đoàn công nghệ Mỹ đang hoạt động tại Trung Đông, với lập luận các doanh nghiệp này có liên quan đến các hoạt động tình báo và gây sức ép đối với Iran. Động thái này phản ánh xu hướng mở rộng phạm vi cạnh tranh và đối đầu từ lĩnh vực quân sự truyền thống sang không gian công nghệ và hạ tầng số. Bên cạnh đó, nếu các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng số được xác nhận, nguy cơ gia tăng các hoạt động đáp trả trong không gian mạng hoặc các biện pháp bảo vệ an ninh mạng quy mô lớn là điều khó tránh khỏi.

Argentina tuyên bố trục xuất Đại biện lâm thời Iran. Ảnh: EAP.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Argentina thông báo, tuyên bố Đại biện lâm thời Iran tại Buenos Aires, ông Mohsen Soltani Tehrani, là “nhân vật không được hoan nghênh” và yêu cầu rời khỏi nước này trong vòng 48 giờ. Động thái này diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước gia tăng căng thẳng sau khi Argentina quyết định coi IRGC là một tổ chức khủng bố. Phía Iran đã chỉ trích quyết định này, đồng thời cho rằng chính quyền Tổng thống Javier Milei và Ngoại trưởng Pablo Quirno đang có lập trường nghiêng về phía Mỹ và Israel trong các diễn biến tại Trung Đông.

Theo giới quan sát, chuỗi diễn biến mới nhất cho thấy căng thẳng không chỉ giới hạn trong phạm vi Trung Đông mà đang lan rộng ra nhiều khu vực khác, bao gồm cả Mỹ Latinh và không gian công nghệ toàn cầu.

Trong khi đó, ngày 2/4, Iran và Oman cho biết đang phối hợp xây dựng một nghị định thư chung nhằm thiết lập cơ chế “theo dõi hoạt động quá cảnh” qua Eo biển Hormuz, hướng tới bảo đảm an toàn hàng hải, tạo thuận lợi cho hoạt động vận tải và nâng cao chất lượng dịch vụ đối với các phương tiện quá cảnh.

Trong một diễn biến liên quan, Iran cũng đề xuất sáng kiến xây dựng “Hiệp ước Eo biển Hormuz” với sự tham gia của các quốc gia trong khu vực, các nước Arab, châu Á và một số đối tác châu Âu, nhằm mục tiêu tăng cường phối hợp bảo đảm an toàn và ổn định lưu thông qua tuyến hàng hải chiến lược.

Thu Uyên

Nguồn: Anadolu Ajansı. Al Jazeera