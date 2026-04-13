Mỹ phát động chiến dịch phong tỏa hệ thống cảng biển của Iran

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) của quân đội Mỹ ngày 12/4 tuyên bố sẽ bắt đầu phong tỏa toàn bộ hệ thống cảng biển của Iran tại Vịnh Persian từ 14h00 GMT ngày 13/4 (21h00 theo giờ Hà Nội), nhưng sẽ cho phép những con tàu không đến hoặc xuất phát từ Iran đi qua Eo biển Hormuz.

Hình ảnh eo biển Hormuz được quan sát từ vệ tinh. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

CENTCOM đăng bài trên mạng xã hội X nêu rõ chiến dịch phong tỏa “sẽ được thực thi một cách công bằng đối với những con tàu của tất cả các quốc gia ra vào các cảng và khu vực ven biển của Iran, bao gồm toàn bộ các cảng của Iran ở Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman.”

CENTCOM cam kết “sẽ không cản trở quyền tự do hàng hải đối với các tàu di chuyển qua Eo biển Hormuz đến và đi từ các cảng không thuộc Iran.”

Tuyên bố này dường như nhằm đảo ngược bài đăng trước đó của Tổng thống Donald Trump, trong đó cho biết ông đã chỉ thị Hải quân Mỹ kiểm soát và ngăn chặn mọi tàu thuyền ra vào Eo biển Hormuz, đặc biệt là những con tàu được cho là đã giao dịch với Iran.

Cũng trong ngày 12/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei khẳng định Tehran sẽ tiếp tục các nỗ lực ngoại giao bất chấp tình thế bế tắc hiện tại, và đó luôn là công cụ để bảo vệ lợi ích quốc gia dù trong chiến tranh hay hòa bình.

Phát biểu với báo giới tại Islamabad (Pakistan), ông Baghaei nhấn mạnh mặc dù Iran và Mỹ không đạt được thỏa thuận hòa bình sau 21 giờ đàm phán vì vẫn còn khác biệt lớn ở 2-3 vấn đề then chốt, song hai bên đã đạt được một số điểm chung.

Trong một động thái khác có liên quan, Chính phủ Iran ngày 12/4 công bố số liệu ghi nhận khoảng 942 trường học trên cả nước đã bị hư hại kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch không kích hồi cuối tháng 2/2026.

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn lời người phát ngôn Chính phủ Iran Fatemeh Mohajerani cho biết tổng cộng có hơn 125.000 công trình dân sự bị phá hủy, trong đó có khoảng 100.000 ngôi nhà, 20.500 cơ sở kinh doanh và 339 cơ sở y tế. Theo ước tính, quá trình khôi phục các trường học có thể mất từ 2 - 3 tháng, trong khi tái thiết nhà ở và cơ sở thương mại có thể kéo dài từ 3 - 24 tháng.

Theo thống kê của Chính phủ Iran, hơn 3.000 người đã thiệt mạng kể từ khi xung đột bùng phát ngày 28/2. Nhà chức trách nước này đang triển khai các chương trình tín dụng để hỗ trợ người dân tái thiết nhà cửa.

Trong khi đó, Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) - Trung tướng Eyal Zamir - cùng ngày đã chỉ thị quân đội nước này chuyển sang “trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao độ” và chuẩn bị cho kịch bản nối lại chiến dịch tấn công Iran.

Theo nguồn tin từ giới chức quân đội Israel, IDF đang khởi động “quy trình chuẩn bị chiến đấu”, trong bối cảnh đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Pakistan không mang lại kết quả.

Liên quan tới tiến trình đàm phán, Nhà Trắng đã lên tiếng bác bỏ thông tin về việc 2 đặc phái viên của Mỹ là Steve Witkoff và Jared Kushner đã ở lại Pakistan để tiếp tục thương lượng với Iran sau khi Phó Tổng thống J.D Vance trở về nước.

Cuộc đàm phán trực tiếp giữa Mỹ và Iran tại Islamabad (Pakistan) đã kết thúc sau khoảng 21 giờ mà không đạt được thỏa thuận, trong khi lệnh ngừng bắn tạm thời kéo dài 2 tuần được thiết lập từ ngày 8/4 đang đứng trước nhiều sức ép do các bên cáo buộc lẫn nhau vi phạm.

Trong một diễn biến liên quan, phóng viên TTXVN tại Israel ngày 12/4 dẫn thông báo của Bộ Tài chính Israel cho biết chi phí trực tiếp của cuộc xung đột với Iran, bắt đầu từ ngày 28/2, ước tính khoảng 35 tỷ shekel (tương đương 11,5 tỷ USD).

Theo ước tính, phần lớn chi phí, khoảng 22 tỷ shekel, được dành cho lĩnh vực an ninh, bao gồm hoạt động của quân đội, Bộ Quốc phòng, Bộ An ninh Quốc gia cùng các lực lượng liên quan.

Bên cạnh đó, khoảng 12 tỷ shekel được sử dụng để bồi thường thiệt hại do các cuộc tấn công bằng tên lửa và hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp bị ảnh hưởng trong xung đột.

Khoảng 1 tỷ shekel còn lại được phân bổ cho các chi phí dân sự, như chăm sóc y tế và hỗ trợ người bị thương, tài trợ cho chính quyền địa phương trong công tác ứng phó khẩn cấp, cũng như các khoản chi an sinh xã hội.

Bộ Tài chính Israel cảnh báo tổng chi phí chiến tranh có thể tiếp tục tăng trong trường hợp xung đột leo thang trở lại hoặc xuất hiện các sự cố an ninh lớn khác, qua đó gây thêm sức ép đối với nền kinh tế nước này./.

Theo TTXVN