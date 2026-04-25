Mỹ không kéo dài các cơ chế miễn trừ đối với dầu Nga và Iran

Ngày 25/4, chính phủ Mỹ cho biết, sẽ không gia hạn các cơ chế miễn trừ đối với dầu mỏ của Iran và Nga, động thái nhằm gia tăng sức ép kinh tế lên hai quốc gia này.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Mỹ không kéo dài các cơ chế miễn trừ đối với dầu Nga và Iran.

Theo đó, bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, Washington đang đẩy mạnh các biện pháp trừng phạt để hạn chế nguồn thu từ dầu mỏ của Tehran và Moscow.

Ông Scott Bessent cho biết thêm, các miễn trừ tạm thời trước đây như cho phép một số lô dầu đã được chất lên tàu tiếp tục giao dịch sẽ không được kéo dài thêm. Phần lớn lượng dầu Nga đang trên đường vận chuyển đã được thị trường tiêu thụ, không còn lý do để tiếp tục nới lỏng lệnh trừng phạt. Ông cũng nhấn mạnh, Mỹ đang áp dụng các biện pháp nhằm ngăn chặn dòng dầu từ Iran ra thị trường quốc tế, đồng thời tăng cường giám sát hoạt động vận chuyển và các mạng lưới hỗ trợ xuất khẩu dầu của nước này.

Cùng ngày, Mỹ đã ngăn chặn tàu hàng tiếp cận cảng và áp đặt các lệnh trừng phạt mới nhằm vào doanh nghiệp nước ngoài có liên quan đến hoạt động mua dầu của Tehran.

Theo thông cáo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), tàu khu trục USS Rafael Peralta đã ngăn chặn một tàu hàng treo cờ Iran khi tàu này đang tìm cách cập cảng trong khuôn khổ lệnh kiểm soát hàng hải do Washington triển khai gần eo biển Hormuz.

Phía Iran hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin trên.

Được biết kể từ khi các biện pháp kiểm soát được áp dụng, lực lượng Mỹ đã buộc ít nhất 34 tàu hàng phải thay đổi lộ trình hoặc quay đầu.

Hiện Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cũng cho biết, Mỹ đã triển khai quy mô lớn lực lượng tới Trung Đông, bao gồm ba nhóm tác chiến tàu sân bay với sự tham gia của các tàu như USS Abraham Lincoln, USS Gerald R. Ford và USS George H.W. Bush, cùng hơn 200 máy bay và khoảng 15.000 binh sĩ.

Cũng trong ngày 24.4, Bộ Tài chính Mỹ thông báo áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Công ty hóa dầu Hằng Lực của Trung Quốc, với cáo buộc doanh nghiệp này mua dầu từ Iran, qua đó góp phần duy trì nguồn thu năng lượng của Tehran. Theo thông cáo, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) cũng đang mở rộng danh sách trừng phạt, nhắm tới khoảng 40 doanh nghiệp vận tải biển và tàu thuyền bị cho là có liên quan đến mạng lưới vận chuyển dầu của Iran.

Được biết đây không phải là lần đầu các công ty Trung Quốc bị Mỹ áp lệnh trừng phạt với lý do tương tự, trong bối cảnh Washington tiếp tục siết chặt các biện pháp nhằm hạn chế hoạt động xuất khẩu dầu của Iran.

Thu Uyên

Nguồn: TASS, Reuters.