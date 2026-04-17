Mỹ không gia hạn miễn trừ dầu mỏ, Ấn Độ đối mặt sức ép nguồn cung

Việc Mỹ tuyên bố không gia hạn các giấy phép miễn trừ trừng phạt, vốn cho phép một số quốc gia, trong đó có Ấn Độ, tiếp tục mua dầu từ Nga và Iran, đã làm gia tăng đáng kể sức ép đối với an ninh năng lượng của quốc gia Nam Á - nơi phụ thuộc lớn vào nguồn dầu nhập khẩu.

Ấn Độ đối mặt rủi ro nguồn cung khi Mỹ chấm dứt miễn trừ dầu Nga và Iran. Ảnh The: Times of India.

Ngày 16/4, Mỹ xác nhận sẽ không gia hạn cơ chế miễn trừ trừng phạt kéo dài 30 ngày, vốn cho phép một số quốc gia, trong đó có Ấn Độ, nhập khẩu hạn chế dầu từ Nga và Iran, qua đó phát đi tín hiệu siết chặt thực thi các biện pháp hiện hành. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết giấy phép tạm thời được ban hành trước đó nhằm giảm áp lực gián đoạn nguồn cung toàn cầu đã hết hiệu lực và sẽ không được gia hạn.

Cơ chế này được áp dụng từ ngày 5/3, cho phép các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ tiếp nhận các lô dầu Nga đã được vận chuyển nhưng bị mắc kẹt do căng thẳng địa chính trị và gián đoạn vận tải. Đây được xem là giải pháp ngắn hạn nhằm ổn định thị trường năng lượng trong bối cảnh khủng hoảng tại Trung Đông.

Việc chấm dứt miễn trừ đồng nghĩa với việc Washington không tiếp tục cho phép các ngoại lệ đối với hoạt động mua dầu từ Nga và Iran. Động thái này được dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Ấn Độ — một trong những quốc gia nhập khẩu lớn dầu Nga với giá ưu đãi kể từ khi các biện pháp trừng phạt được áp dụng.

Giới quan sát cho rằng nguồn cung dầu giá thấp có thể bị thu hẹp, buộc các doanh nghiệp phải điều chỉnh chuỗi cung ứng hoặc chấp nhận chi phí nhập khẩu cao hơn. Trong thời gian áp dụng miễn trừ, Ấn Độ đã tận dụng cơ chế này để ổn định nguồn cung và giảm áp lực giá trong nước.

Ấn Độ là quốc gia nhập khẩu, tiêu thụ dầu lớn thứ ba toàn cầu. Ảnh: The Times of India.

Quyết định của Mỹ cũng phản ánh xu hướng gia tăng sức ép kinh tế đối với Nga và Iran, trong khi thị trường năng lượng toàn cầu vẫn chịu tác động từ xung đột và những bất định về nguồn cung.

Đến nay, phía Ấn Độ chưa đưa ra phản hồi chính thức. Tuy nhiên, việc chấm dứt miễn trừ được cho là sẽ ảnh hưởng đến chiến lược nhập khẩu dầu của nước này trong thời gian tới, khi phải cân nhắc giữa yếu tố chi phí và các yêu cầu liên quan.

Thanh Giang

Nguồn: TribuneIndia.